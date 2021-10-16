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Yaramazlara biraz batar!

Venom 2’de yeni Matrix’in çekimlerinden bir görüntü gizli

Bu hafta vizyona giren ‘Venom: Zehirli Öfke 2‘de Matrix hayranlarının merakla beklediği dördüncü filmden bir görüntü var.

Fotoğraf: Sony

Lana Wachowski’nin yönettiği ‘Matrix Resurrections‘ filminin aralıkta vizyonda olması planlanıyor. Fragmanı için bile gün saymış hayranlarına ise Venom serisinin ikinci filminin yönetmeni Andy Serkis’den küçük bir sürpriz var.


İki filmin de Şubat 2020’de çekimlerinin bir kısmını ABD’nin San Francisco şehrinde yapıldı. ‘Venom: Zehirli Öfke 2‘nin lokasyon sorumlusu Christopher Kusiak planlarda çakışma olası nedeniyle Matrix filminin çekimlerinin bir kısmının kameralarına takıldığını anlattı.

Mesele öyle bir hal aldı ki sonunda ekip doğaçlama yaparak Matrix’te kullanılan helikopterleri kendi filmlerine yedirmek durumunda kaldı.

Kusiask, Venom ekibinin karşılaştığı zorlukları şöyle anlattı: “Matrix tüm merkezi kontrol ettiği için araba sahnelerimizin bir kısmı çöp oldu. Matrix yüzünden istediğimiz alanlara gidemediğimiz için otoparkın tepesine bir dublör taşıdık. Muhtemelen çekimlere ilk onlar başladığı için böyle oldu. Biz başlasaydık da tersi olurdu.”

Söz konusu helikopterler ‘Venom: Zehirli Öfke 2‘nin sonuna doğru görülüyor. İngiliz aktör Tom Hardy’nin canlandırdığı Eddie Brock karakteri polis helikopterlerinin geldiğini söylerken aslında Matrix bir sahnesinin çekiminde kullanılan helikopterlerden bahsediyor.

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