Cerrahpaşa’nın asistan hekimlerinden nöbet ertesi izin hakkı için eylem

MESUDE ERŞAN

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistan hekimleri, nöbet ertesi izin hakkı için hastanede sabahlayacak. Toplam 45 asistan hekimin bulunduğu bölümde, nöbet tutan arkadaşlarıyla birlikte olan asistan hekimler, nöbet ertesi de çalışmaya devam edecekler.

Asistan hekim Rümeysa Berin Şen’in Ankara’da 23 Ekim’de, 36 saatlik nöbet ve çalışmadan dönerken direksiyonda uyuması nedeniyle trafik kazasında yaşamını kaybetmesi üzerine pek çok tıp fakültesi ve bölüm başkanı asistan hekimler için koşulların düzeltileceği sözü verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konuya dikkat çekti ve uyarılarda bulundu.

Ancak aradan geçen bir aylık sürede verilen sözlerin büyük çoğunluğu tutulmadı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekim Kolu’ndan ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistan hekimlerinden Dr. Tahsin Çınar, şunları söyledi: “Bu gece kliniğimiz, ameliyathane ve yoğun bakımda nöbetçi arkadaşlarımıza yardım ederek sabahlayacağız. Hizmeti aksatmayacağız. Sadece olayın ehemmiyetinin görülmesini istiyoruz. Rümeysa’nın ölümünden sonra gazımızı almaya, bir şeyler yapacaklarını ima etmeye çalıştılar.

Konu sosyal medyada gündemdeyken ‘Hadi olayları çözelim’ diye en önde görünenler bir ayda ‘Bu asistanlar da çok oldu’ diyen insanlara dönüştü. Hiç birşey değişmediği gibi şartlar bir anda eski haline döndü. Giderek artan iş yükünü yine biz sırtlamaya devam ettik. Şimdi nöbet ertesi izin taleplerimizi bastırmaya çalışıyorlar. Geri adım atmayacağız. Biz uyarımızı iş bırakarak ya da yavaşlatarak yapmıyoruz. Sadece nöbetçi olan arkadaşlara destek olup ‘Yarın hepimiz nöbet ertesi çalışacağız’ demek için geceyi burada geçireceğiz. Çözüme yönelik gelişme olmazsa, başka adımlar atacağız.”