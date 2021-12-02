Taksiciler odası başkanı ‘Yeterli taksi var’ ısrarını sürdürdü: Yüzde 60 zam istedi

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu şehirde taksi sayısının yeterli olduğunda ısrar ederek taksiciler olarak yüzde 60 zam talebinde bulunduklarını söyledi.

İstanbul’da 1990 yılından bu yana taksi sayısı değişmedi. Toplamda 17 bin 395 taksi plakası var. Bu rakama bugüne kadar sadece Şile ve Çatalca’da çalışan 211 bordo renkli taksi eklendi.

Taksi sayısındaki yetersizliğe, istikamet beğenmeyen ya da dolandırmak için turist arayan şoförler eklenince İstanbulluların özellikle son dönemde taksi için kaldırdığı el çoğu zaman boş dönüyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla 11’inci kez reddedilmişti.

Başkan Aksu İstanbul’da taksi sayısının artmasına ihityaç olmadığını savunarak şunları söyledi: “Bazı parametreler tamamlanırsa taksi sayısının artışına ihtiyaç olmadığı açıkça görülecektir. Birincisi teknolojiye geçmemiz lazım, yolcuyla taksiciyi buluşturan sistem en kısa sistem hayata geçmeli, şu anda İstanbul’daki ticari taksiler yaklaşık yüzde 40 oranında dolulukla çalışıyor. Eğer teknolojiye geçilirse, yolcuyla taksiyi buluşturan sisteme geçilirse, yüzde 65 oranında doluluk oranına ulaşılırsa 11 bin taksi ilave edilmiş gibi bir verimlilik alınır.”

Büyükşehir belediyesinin 5 bin yeni taksi teklifini ‘verilmiş sözler neticesinde uygulanmaya çalışılan bir proje‘ olduğunu iddia eden Aksu teklifin ‘hukuka, bilime, yönetmeliğe, kanuna aykırı’ olduğunu savundu.

Hizmet kalitesinin ücret iyileştirilmesiyle olacağını ifade eden Aksu kimsenin toplu taşıma kullanmadığını, bunun nedeni olarak taksinin toplu taşımadan daha ucuz olmasını öne sürdü: “Enflasyon, tefe, tüfe oranında biz çok eridik. Biz diyoruz ki, toplu taşımadan biraz yüksek olursa fiyatlar, taksimetre ücretleri Avrupa ülkeleri gibi iyileştirilirse, bizim de ekonomik anlamda işlerimiz iyi olur. Hem de bazı esnaf, bazı vatandaş toplu taşımayı tercih eder. Geçen ay İBB yüzde 25 oranında zam teklifi yaptı. Tabii bizim araç fiyatları, demirbaş giderleri, yakıt fiyatları, işçilik ve parça fiyatları yüzde yüz oranında arttı. Biz de diyoruz ki, makul bir şekilde İstanbul’da yaşayanları da, taksici esnafını da düşünerek, taksici esnafının da gelir kaybını iyileştirmek şartıyla, UKOME’de ortaklaşa bir karar alınsın, her iki taraf da memnun olsun. Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam ama takdir komisyonun.”

Aksu ayrıca 16 Ocak 2022 tarihinde Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Taksiciler Odası Genel Kurulu’nda ‘şahsının ve ekibinin‘ yeniden aday olacağını söyledi.