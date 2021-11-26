İBB’nin yeni taksi önerisi UKOME’de 11’inci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 11’inci kez getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler ‘yakın mesafe’ diye yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da.

İBB, çözüm için yeni taksi planını duyurup bu kapsamda da yeni taksi önerisini UKOME’de yeniden gündeme getireceğini bildirmişti. Ancak öneri tekrar reddedildi.

İBB sözcüsü Murat Ongun, kararın reddedilişini şöyle duyurdu: “Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 11. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine.”