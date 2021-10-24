İmamoğlu, yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu.

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İmamoğlu’nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu yeni dönem başladı. Buna göre, taksi plakası satışında ‘şoförlük mesleği geçim kaynağı’ şartı aranıyor. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyonla mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.

İBB başkanı, Twitter hesabı üzerinden taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri şöyle sıraladı: