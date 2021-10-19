İBB’den ‘taksi planı’: Plakada yeni sistem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu yeni dönem başlıyor. Taksi plakası tahsisiyle ilgili yeni sistem yürürlüğe giriyor.

Buna göre, taksi plakası satışında ‘şoförlük mesleği geçim kaynağı’ şartı aranacak. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyonla mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.

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İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler ‘yakın mesafe’ diye yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da… Aslında İBB, bunu kökten çözebilecek bir formülü olduğunu söylüyor ancak o da ‘siyasi’ nedenlerle engelleniyor.

İmamoğlu, geçen günlerde sosyal medyada; “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” demişti.

İstanbul’un taksi sorununa çözüm arayışlarında Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) yanıt alamayan İBB, taksi plakalarında denetlemeye gidiyor.

Buna göre duyurulan önlemler şöyle:

Taksi plakaları satışında sıkı denetim

’86/10553′ sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde ‘meslek’ şartı aranacak.

Mevcut taksi plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, alıcının da resmi olarak ‘şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş’ olmasına bakılacak. Buna göre alıcının tek geçim kaynağının ‘şoförlük’ olduğunu ispatlaması gerekiyor. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında, beyanında şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belgelemesi gerekecek. Bu belgelerde de ilgili resmi kurum onayı aranacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında; İBB’ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekod/barkodla doğrulanabilecek şekilde ‘sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulaması’, ‘SGK’ya tabi işyeri kaydı ve sigortalılıktan kaynaklı borç bilgisi sorgulaması’ ve ‘araçlarım sorgulaması’ talep edilecek. İlgili belgelerle doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edilecek.

Ticari plakaların tek sahibi olacak

Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkıyor. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak.

Ticari plakaların yüzde bir, yüzde iki vb. hisseler veya 1/16 ya kadar (‘Bijon’ hisse adı altında) satılması nedeniyle, (daha önce hisseli halde satılan plakanın hisseli şeklinde satışı dâhil) olup yalnızca hissedarlar arası yüzde yüz hisse tamamlamaya yönelik satışlar yapılabilecek.

Komisyon kurulacak

Mevcutta taksi, taksi dolmuş veya minibüs plaka sahiplerinin ‘şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine’ dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak. Bu komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.

UKOME’den 10’uncu talep

Her ay gerçekleşen, bu ay 28 Ekim’de yapılması planlanan UKOME toplantısında İBB’nin daha önce de sunduğu İstanbul’a ‘beş bin yeni taksi’ talebi yine gündeme gelecek. Daha önce dokuz defa UKOME’de reddedilen teklif, 10’uncu kez oylamaya sunulacak.