Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye’de iki günlük iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu.

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri dahil uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Sağlık çalışanları, ek gösterge zammının sadece hekimlerle sınırlı tutulmasına öfkeli.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tüm sağlık emekçilerinin ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, ek göstergenin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesini talep etmişti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, hükümetin aldığı ayrımcı karara karşı tüm Türkiye’de eyleme geçileceğini belirtip 7-9 Aralık tarihlerinde iş bırakılacağını duyurdu.