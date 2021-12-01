Sağlıkçılardan ek gösterge zammının hekimlerle sınırlı tutulmasına tepki

Sağlık çalışanları, ek gösterge zammının sadece hekimlerle sınırlı tutulmasına tepki gösterdi.

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Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Ankara Tabip Odası söz konusu zammın ‘sağlık emekçileri arasında çalışma barışını bozacak bir uygulama’ olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Nitelikli sağlık hizmeti sunumu #SağlıkEkipİşidir. Sağlık emekçilerine bütünlüklü denk zam yapılmalıdır. Sağlık emekçilerinin enflasyon ve krizle eriyen emekleri gerçekçi çözümlerle iade edilmelidir.”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ise tüm sağlık emekçilerinin ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, ek göstergenin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesini talep etti.

Twitter’da birçok sağlık çalışanı da #SağlıkEkipİşidir, #Doktorbakanlığı ve Hekim etiketleriyle tepkisini gösterdi.

Sn. bakan için iki tip sağlık çalışanı var, birincisi hekimler, ikincisi hekim dışındakiler! Beyaz reformmuş! Sağlık sistemi hekimlerden ibaret değildir. Hemşireleri, ebeleri, eczacıları, onlarca farklı meslek branşını diğerleştiremezsiniz! Bunu öğreneceksiniz. pic.twitter.com/YFYPbipz85 — Yasin Aldemir (@Yasinald2) November 28, 2021

Sağlık Bakanımızın sadece hekimlerimize 2500-5000₺ arasında zam yapılacağı açıklaması iş barışı açısından sahayı olumsuz etkileyecektir.Bir ekip işi olan sağlık

Bir Hekim olarak

Hekim , hekim dışı diye ayrıştırmayı asla kabul etmiyorum@drfahrettinkoca#Öğretmene3BinTLZam — Dr.Hikmet Şeyhanlıgil (@hikmetseyhanli) December 1, 2021

Hekim dışı(!) herkes iş bıraksın bakalım o çok sevdiğiniz doktorlar tek başına ne yapabilecek ? İş oldu mu ekip ödeme oldu mi doktor öyle mi ?!#Doktorbakanlığı — Hemşireler Tartışma Platformu (@HemsireBirlik) December 1, 2021

Döner sermaye dağıtılır hekim harici personele yok, iyileştirme yapılır hekim haricine yok. Sağlık sistemi sadece hekimlerden mi oluşuyor#Doktorbakanlığı — Servet DAĞAŞAN (@servetdagasan) December 1, 2021

Sağlık çalışanlarına müjde vereceğiz diyip Doktorlara maaş zammını açıklayan sağlık bakanı yine şaşırtmadı.

Son zamanlarda covid ağırlıklı çalışmalarda gördüğümüz sayın bakan an itibariyle Hekim bakanı olduğunu da hatırlamış oldu. — Sağlık Çalışanları Platformu (@SaglPlatformu) December 1, 2021

Sağlık Personeli hekim ve hekim dışı diye ayırmak doğru değildir.



Yapılacak zam sadece hekimlere değil covid sürecinde canına ortaya koyan tüm sağlık personellerine yapılmalıdır. — Osman KAYA (@osmkya06) December 1, 2021

Sağlık çalışanları hekimiyle, hemşiresiyle, sağlık emekçileriyle bir bütünün ayrılmaz parçasıdır. Ayrım yapılması kabul edilemez. "Hakları ödenmez" denilen sağlıkçılara verilen sözler tutulmalıdır.

#SağlıkEkipİşidir

#SağlıkçınınOyuYok — Burhanettin Bulut (@eczburhan) December 1, 2021

Sağlık Bakanlığı artık #Doktorbakanlığı gibi davranmamalıdır.

Hekimle Hemşire sayısı eşit olan(absürd) bir ülkede sadece hekimlere zam yapmak akıl kârı değildir.

Üstelik bu haber sağlık çalışanlarına müjde diye servis edilmiştir.

İş barışını bozar,yapmayın.#SağlıkçınınOyuYok — Türkiye Lisans Hemşireleri (@TLHemsireleri) December 1, 2021

Kendini doktorla kıyaslama,işçiyle kıyaslama,asagri ücretli ile kıyaslama. Kardeşim kimle kıyaslayalım kendimizi? Ayçiçek yağıyla mı,200 gram ekmekle mi ? Neyle kıyaslayalım kendimizi.#SağlıkçınınOyuYok — ömer ashi (@omerashi1) December 1, 2021

Bugün 08-24 şeklinde hastanede çalışıyorum, bu haberle o kadar moralsiz bir şekilde çalışıyorum ki hasta yakınları bile soruyor neyiniz var diye bende diyemiyorum bizleri çok Değersiz yaptıkları için , Ailevi mesele diyorum sayin bakanım @drfahrettinkoca#SağlıkçınınOyuYok — EMRAH DURSUN (@EMRAH6516) December 1, 2021

Gördük sağlığın ne kadar ekip işi olduğunu ! Ama iş covidli hasta entübe etmeye gelince yardımcı sağlık personelini öne sürersiniz! Onları kurban edersiniz! @saglikbakanligi #sağlıkcalısanları #SağlıkEkipİsidir #sağlıkbakanı — Merve (@merveyetien) December 1, 2021