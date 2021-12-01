Sağlıkçılardan ek gösterge zammının hekimlerle sınırlı tutulmasına tepki

Sağlık çalışanları, ek gösterge zammının sadece hekimlerle sınırlı tutulmasına tepki gösterdi.
Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Ankara Tabip Odası söz konusu zammın ‘sağlık emekçileri arasında çalışma barışını bozacak bir uygulama’ olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Nitelikli sağlık hizmeti sunumu #SağlıkEkipİşidir. Sağlık emekçilerine bütünlüklü denk zam yapılmalıdır. Sağlık emekçilerinin enflasyon ve krizle eriyen emekleri gerçekçi çözümlerle iade edilmelidir.”
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ise tüm sağlık emekçilerinin ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, ek göstergenin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesini talep etti.
Twitter’da birçok sağlık çalışanı da #SağlıkEkipİşidir, #Doktorbakanlığı ve Hekim etiketleriyle tepkisini gösterdi.