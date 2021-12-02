Fonlar Türkiye’den kaçtı: Tarihi dip seviye

Gelişmekte olan ülke borsalarına yatırım yapan fonlar, Türk bankalarındaki hisselerinin oranını rekor düşük seviyeye indirdi.

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Aktif olarak yönetilen ve 500 milyar dolar varlığa sahip 247 fonun analiz edildiği Copley Fund Research verilerine göre Türk bankalarına yatırılan fonların yüzdesi geçen hafta yüzde 18,6 ile tarihi dip seviyeye geriledi.

2010 yılında fonların yüzde 80’i Türk bankacılık hisselerine yatırım yapmıştı.

Fonların 2010 yılında toplam varlıklarının yüzde 1,5’i düzeyinde olan Türk bankacılık hisselerindeki pozisyonları ise yüzde 0,1’e indi. Fonların düzenleyici kurumlara gönderdiği en güncel verilerden derlenen rapora göre 247 fonun Türk bankalarında tuttuğu hisselerin değeri 360 milyon doların hafif altındaydı.

TL, yükselen enflasyona ve eleştirilere rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizlerin düşürülmesini desteklemesiyle yılbaşından bu yana yüzde 44 değer kaybetti ve kasım ayında şimdiye kadarki en kötü ikinci aylık performansını kaydetti.

Copley Fund Research’ün kurucusu Steven Holden şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin soru işaretleri yaratan para politikası yatırımcı güvenini aşındırmaya devam etti ve gelişmekte olan ülke piyasa fonu yöneticilerinin Türkiye’ye ayırdığı payı tarihin en düşük seviyesine indirmesine yol açtı.”

Holden, fonların ağırlık artırdıkları ülkeler arasında Hindistan, Rusya ve Meksika’nın öne çıktığını ekledi.