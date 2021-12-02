Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralma sürüyor

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasım ayında yüzde 24,9 daraldı. Hafif ticari araç tarafında bir miktar artış yaşanırken, otomobil tarafında yüzde 33,2’lik keskin düşüş var.

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Otomobil ve hafif ticari araç satışları kasım ayında 60 bin 216 adet olurken, otomobil satışları 42 bin 982 adete geriledi. Hafif ticari araç satışlarındaki artış ise yüzde 9,2.

ODD Genel Sekreteri Hayri Erce, satışlarda geçen yıla göre kaydedilen gerilemenin araç arzı sorunlarından kaynaklandığını söyledi.

Erce, arz kaynaklı sorunların 2022’den itibaren kademeli olarak azalacağını tahmin ettiklerini ifade etti: “Arz kaynaklı problemler kasımda da devam etti. Önceki aylardan gelen sipariş teslimatları geçen ay da sürdü. Arz sıkıntıları 2022’de her ay azalarak devam edecek.”

Sadece kasımda yüzde 30’a yakın değer kaybeden TL’nin araç fiyatlarına yansımaya devam etmesi ve araç fiyatına göre alınan ÖTV’nin düşük dilimindeki araç sayısının azalması bekleniyor.

Erce TL’deki değer kayıplarının ağırlıklı olarak ocak ayı başından itibaren araç fiyatlarına yansıyacağını belirtti.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre de önceki aylarda tüketiciler TL’de neredeyse aralıksız devam eden değer kayıpları nedeniyle fiyatların daha yükseleceği beklentisiyle taleplerini öne çektiler. Ancak buna rağmen araç arzındaki sorunlar pazarı sınırladı.