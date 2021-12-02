Yabancılar hisse senedinde satışa döndü

Yabancı yatırımcı geçen hafta 65 milyon dolarlık hisse satarken, bir aylık net alıcı pozisyonu serisini bitirdi.

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Kasım ayında Türk Lirası’nda yüzde 30’u aşan kayıp sonrası hisse senetleri dolar bazında oldukça düşük seviyelere inmişti.

Yabancılar hisse senedi piyasasında 19 Kasım haftasında 384 milyon dolar, 12 Kasım haftasında 479 milyon dolar, 5 Kasım haftasında 274 milyon dolar ve 29 Ekim haftasında 24 milyon dolar net alım kaydetmişlerdi.

Yabancıların geçen haftaysa 65 milyon dolarlık hisse satarak, ellerindeki stoku 20,6 milyar dolara indirdi.

Yabancıların, swap piyasalarında TL varlıklarını satma eğilimi de geçen hafta sürdü.

Merkez Bankası verilerinden yapılan hesaplamaya göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı da geçen hafta 4,9 milyar dolara düştü. 19 Mart haftasında yabancıların swap pozisyonu 24 milyar dolar seviyesindeydi.