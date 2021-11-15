Borsa İstanbul ‘Garanti’ rüzgarıyla rekorda

İspanyol BBVA’nın Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermesi, Borsa İstanbul’da rekor getirdi. Bankacılık endeksinde prim yüzde 10’a ulaşırken, haber dolar/TL’de de harekete neden oldu.

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BBVA halihazırda Garanti Bankası’nın toplam sermayesinin yüzde 49,85’ini temsil eden toplam 2,09 milyar adet payı elinde tutuyor. Açıklamaya göre gönüllü pay alım teklifi, bankanın toplam sermayesinin yüzde 50,15’ini temsil eden 2,1 milyar adet paya yönelik.

BBVA 2011’de Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik ortak olmuştu. Bankanın hakim ortağı, 2015 yılında yüzde 14,89 ve 2017 yılında ise yüzde 9,95’lik satın alımları ile hisselerin yüzde 49,85’e çıkarmıştı.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres mevcut hisse alım kararına dair yaptığı değerlendirmede Türkiye piyasalarında mevcut risklerin zaten fiyatlandığını söyledi. BBVA CEO’su Onur Genç ise Türkiye’nin uzun dönemli potansiyeline inanmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre ise bankanın hisseleri şu an fazlasıyla ucuz.

BBVA, son Garanti hissesi alımı yaptığında fiyat 2.2 dolar civarındayken bugün gelinen noktada bu rakam 1.2 dolar seviyesinde. Kaynaklar ayrıca BBVA’nın 2015’teki ilk satın alımında maliyetinin 8 milyar avro civarında olduğunu şu an ise yüzde 50,1’e 2.2 milyar avro ile sahip olabileceğine dikkat çekiyor.

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez de BBVA’nın Garanti için pay alımı kararını ‘batan geminin mallarına üşüşme‘ olarak değerlendirdi.

Şamata birazdan başlar:Bakın, yabancılar nasıl Garanti hisselerini kapışıyor. Şahlanışı gördüler!.

Oysa, akbabalık söz konusu.

BBVA ilk girdiğinde 2014'de hisse başına 4 dolar ödemişti!. Şimdi değer, 1,22 dolara düşmüş!

Batan geminin mallarına üşüşme bu, başka bişey değil. — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) November 15, 2021

İhracat ucuza gidiyor, turizm ucuza gidiyor, konutlar yabancılara vatandaşlık da verilerek ucuza gidiyor derken….

şimdi de daha çok şirket, banka hissesi 10 TL yi bulmuş dolarla, ucuzlamış olarak akbabalara gidecek.

GarantiBBVA bunun örneği.

Topyekun yoksullaşmadır bunun adı — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) November 15, 2021

Haber akışı sonrası açılışta Garanti BBVA’nın hisse fiyatı 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

BİST 100 endeksi de 1,709 puanla tarihi zirvesine ulaşmış durumda. BIST 100 endeksi cuma gününü de 1.638,50 puanla tamamlayarak kapanış rekorunu tazelemişti.

Geçen haftanın son saatlerinde psikolojik sınır olan 10 liranın üzerine çıkan dolar, BBVA haberinin ardından ise 9,94’e kadar çekildi. Ancak düşüş sonrası kur yeniden 10 seviyesine ulaştı.

Kurun ivmesini yukarı yönlü sürdürmesinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun perşembe günü açıklayacağı faiz kararı etkili oluyor. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18’den yüzde 16 seviyesine çekmişti.

Piyasada MB’nin bu toplantıda da faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklenti güçlü. Faiz indirimi kaygısı ise TL varlıklardaki değer kayıplarının ana unsuru.