Deutsche Bank, iki faiz indirimi daha bekliyor

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) sene sonuna kadar yapılacak iki toplantıda 100’er baz puanlık iki faiz indirimi daha yapacağını öngördü.

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Enflasyondaki yükseliş ve TL’deki kayıplara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan MB, ekim ayında da gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puanla devam etmişti.

Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun ekimde beklenenden düşük gelmesi ve MB’nin son cari açık vurgusuyla bankanın faiz indirimiyle ilgili beklentilerini değiştirdi.

Haftaya yapılacak MB toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık’ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini ve yıl sonu faiz beklentilerini de yüzde 15’ten yüzde 14’e düşürdüklerini söyledi.

MB’nin geçen ay odak noktasına aldığı cari dengede eylül ayında 1,65 milyar dolar fazla olmuştu.

Deutsche Bank Türkiye’de manşet enflasyonun ise önümüzdeki yılın ilk yarısında 20’nin üzerinde kalmasını ve 2022 sonunda ise yüzde 16 olmasını öngörüyor.

Birçok bankacı ise MB’nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyondaki yükseliş ve TL’deki değer kaybının süreceği görüşünde.

Dolar dün ABD’de son 31 yılın en yüksek tüketici enflasyonunun (yüzde 6,2) gelmesinin ardından bugün 9,94’ü aşarak tarihi zirvesini güncellemişti.

Önceki tahmin

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska sene sonu için dolar/TL tahminlerinin 9,75-9,80 civarında olduğunu ve bu sene içerisinde 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediğini açıklamıştı.