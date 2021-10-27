Commerzbank, dolar tahminini 1 lira artırdı

Alman Commerzbank, Mart 2022 dolar TL tahminini 10 liradan 11’e çıkardı. Deutsche Bank ise Merkez Bankası’ndan yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha bekliyor.

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Enflasyondaki yükseliş ve TL’deki kayıplara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan MB, ekim ayında da gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puanla devam etmişti.

TL’de ağır kayıplara neden olan hamle sonrası yabancı bankalar da dolar tahminlerinde revizyona gitmeye başladı.

Son revizyon Alman Deutsche Bank ve Commerzbank’dan geldi.

Commerzbank, Mart 2022 için belirlediği dolar/TL tahminini 10’dan 11’e çıkardı. Banka, faiz indiriminin enflasyon-kur sarmalı başlattığını belirtirken, bu sarmalın faiz indirimlerinin sonlandırılması ve yeniden artırımlara yol açacağı öngörüsünde bulundu.

Raporda yer alan ifadeler şöyle: “İlave faiz indirimleri çok büyük olasılıkla masada olmaya devam ediyor çünkü indirimler temel ekonomik değerlendirmelere dayanmıyor. Bu nedenle faiz indirimlerinin finansal piyasa baskıları haricindeki nedenlerle durmasını beklemek saflık olur.”

Deutsche Bank bir indirim daha bekliyor

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska da sene sonu için dolar/TL tahminlerinin 9,75-9,80 civarında olduğunu ve bu sene içerisinde 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediklerini belirtti.

Bloomberg HT’de konuşan Wietoska, kurdaki değer kaybının yükselen enerji fiyatlarıyla birleştiği zaman enflasyonun yüksek kalmaya devam edebileceğini söyledi.

Wietoska, sene sonunda enflasyonun yüzde 19,5 olmasını öngördüklerini de ekledi.