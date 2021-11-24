BBVA, ‘Garanti’ teklifini verirken TL’de değer kaybını hesaba katmış

Garanti Bankası hissedarı İspanyol BBVA, Türkiye’de ve Garanti Bankası’nda uzun vadeli yatırımcı olduklarını yeniden teyit etti ve Garanti hisselerine yönelik alım teklifinde TL’deki değer kaybının zaten hesaba katıldığını açıkladı.

BBVA 15 Kasım’da mülkiyetinde bulunmayan Garanti paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapma kararı almıştı. BBVA, Garanti hissesi alımı için hisse başına 12,2 lira teklifte bulunacağını açıklamıştı.

BBVA sözcüsü, “Garanti hisselerinin alım teklifinde ciddi getiri sağlamak için TL’nin değer kaybedebileceği zaten hesaba katılmıştı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası dolar/TL 13,45’e kadar sert yükseldikten sonra 12’ye doğru toparlanıyor.

Dün güne 11,4 civarında başlayan dolar/TL en yüksek 13,45 seviyesini test ettikten sonra günü 12,7015 seviyesinden tamamladı. Kur saat 15:12 itibariyle 12,14 seviyesinde.

TL, BBVA’nın anlaşmayı duyurduğu 15 Kasım’dan bu yana avro karşısında yüzde 23 değer kaybetti. Teoride, BBVA için satın alım avro olarak daha ucuz hale geldi. 2,25 milyar avroya kadar ulaşabilecek bu alımın maliyetin üst sınırı TL’deki değer kaybı ile şimdiden 1,9 milyar avroya geriledi.