Baldan tatlı ucuz kağıt: Yabancı bir ayda 1,1 milyar dolarlık hisse aldı

Türk Lirası’ndaki serbest düşüş sonrası dolar bazlı aşırı ucuzlayan Borsa İstanbul yabancı yatırımcının iştahını kabarttı. Yabancılar son dört haftada hisse senedi piyasasına net 1,1 milyar dolarlık giriş yaptı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona rağmen düşük faizde kararlı olması eylül ayından beri Türk Lirası’nda yüzde 30’u aşan düşüşe neden oldu. Dolara 13 lira üstünün yolunu açan süreç, Borsa İstanbul’u da dolar bazlı olarak da hayli ucuz hale getirdi.

Dünya Gazetesi’nden Şebnem Turan’ın derlemesine göre yabancı yatırımcı son dört haftada hisse senedi piyasasında net alım pozisyonlarını devam ettirerek 1 milyar 162 milyon dolara kadar çıkardı.

Tablo: Dİken

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi ise 6 Ekim’den bu yana sadece iki gün negatif kapanış yaparak kesintisiz yükselişini sürdürmeye devam etti. Önceki gün itibariyle yükseliş yüzde 34’ü bulmuş durumda.

Yerli yatırımcının ağırlıklı yer aldığı hisse senedi piyasasında yabancının payındaki artış da sürdü. Yabancının hisse senedi piyasasındaki payı yüzde 42,81’e kadar çıkarken, 19 Kasım haftası itibarıyla bu rakam daha da yukarı gitti.

Yerli varlıklar çok mu ucuza gidiyor?

Geçen hafta İspanyol BBVA’nın Garanti Bankası’nda gönüllü pay alım teklifi kararı, Borsa İstanbul açısından ucuzluk tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

BBVA, Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için hisse başına 12,20 TL (12 Kasım’da oluşan fiyattan yüzde 15 primli) gönüllü pay alım teklifi yapmıştı. Gönüllü pay alıma konu olan tüm payların satın alınması durumunda BBVA tarafından 25,7 milyar TL (bugün itibariyle yaklaşık 2,1 milyar dolar) ödeme yapılacak.

BBVA 2010 yılında Garanti Bankası’nın yüzde 25’ini 5,8 milyar dolar, 2015 yılında yüzde 14,89’unu 2.7 milyar dolar ve 2017 yılında ise yüzde 9.95’ini yaklaşık 1 milyar dolar ödeyerek almıştı.

BBVA bankanın toplamda yüzde 49,85’ine 9,5 milyar dolara sahip olurken, kalan yüzde 50.1’i için yaklaşık 2,6 milyar dolar ayırması ise tartışmalara neden oluyor. İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez BBVA’nın teklifi sonrası durumu ‘batan geminin mallarına üşüşme‘ olarak değerlendirmişti.