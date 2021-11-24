Borsa İstanbul’da rekorlar sürüyor

Peş peşe gelen kur rekorlarına rağmen Borsa İstanbul’daki yükseliş sürüyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1808 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST 100, gün ortasına doğru ise 1830 puanı da aşmayı başardı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Günün ilk yarısında yükselişe önderlik eden hisseler Kartonsan, Enka İnşaat, Türk İlaç ve Serum Sanayi, Tofaş, İskenderun Demir Çelik.

Bugün kırmızıda olan bir hisse ise neredeyse yok.

Dün büyük kayıp yaşayan Türk bankaları hisselerinde ise bugün yükseliş sınırlı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 20’ye dayanan enflasyona rağmen düşük faiz ortamından memnuniyetini bir kez daha dile getirmesi sonrası, TL dün tarihinin en büyük düşüşlerinden birine imza atmış ve gün içinde yüzde 18’e yakın devalüe olmuştu.

Kayıplarının bir kısmını telafi eden TL bu sabah saatleri itibariyle yeniden 13 liranın üstünü test ederek, yükselişin henüz bitmediğini gösterdi. Gün ortasına doğru dolar kuru 12,80-12,90 bandında hareket ediyor.

Ekonomist ve bankacılar, kurun geldiği nokta itibariyle Türk hisse senetlerinin dolar bazında aşırı değersiz kaldığı konusunda hemfikir.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısının destekleyici para politikalarının beklenenden önce uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceği endişesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini de ifade ediyor.