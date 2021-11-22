Borsa İstanbul’dan rekor kapanış

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,05 değer kazanarak, 1.755,48 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

BIST 100 endeksinde önceki kapanışa göre artış 18,16 puan oldu. Toplam işlem hacmi ise 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Son dönemin parlayan yıldızı bankacılık endeksi bugün yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,11 ile orman, kağıt, basım.

En çok gerileyen ise yüzde 1,03’le iletişim.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell’ı ikinci bir dönem için aday göstereceğinin açıklanması sonrasında piyasalarda iyimserliğin artmasına karşın küresel pay piyasalarında Avrupa’da uygulamaya alınan yeni tip koronavirüs kısıtlamaları ve Fed’in destekleyici para politikalarını beklenenden daha önce terk edebileceğine dair endişelerin etkilerinin devam ettiğini belirtti.