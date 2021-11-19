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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1.737,33 puanla tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını yaptı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Gün boyunca dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,18 ile ulaştırma oldu.

Hafta genelinde dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde bir önceki hafta kapanışına göre kazanç yüzde 6,03.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.760 puanın direnç, 1.700 ve 1.670 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul’da bu hafta İspanyol BBVA’nın Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermesi rekor seviyelerde etkili olmuştu.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre ise bankanın hisseleri, tarihi zirveleri gören dolar kuru nedeniyle olması gereken noktanın çok altında kaldı. İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez de BBVA’nın Garanti için pay alımı kararını ‘batan geminin mallarına üşüşme‘ olarak değerlendirdi.

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