Doğu illeri beyaza büründü: 2 bin 500 rakımda karla mücadele

Doğu Anadolu’da yağan kar günlük yaşamdaki etkilerini göstermeye başladı. Muş’ta kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu saatlerce çalışma sonucunda açıldı; Van’da araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Muş’ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi’nin karla mücadele ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde yolun açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler dört saat süren çalışma sonucunda iş makineleriyle yolu açmayı başardı.

İş makinesi operatörü Osman Acıman, mevsimin ilk karının Çavuştepe mevkisine yağdığını belirterek, “Bu bölgede yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı var. Biz de bazen çalışmakta güçlük çekiyoruz. Sabahın erken saatlerinde buraya geldik” dedi.

Van



Van-Bahçesaray kara yolunda kar dolayısıyla mahsur kalan dokuz araçtaki vatandaşlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi dün akşam yüksek kesimlerde etkili olan kar ve fırtına yaşamı olumsuz etkilediğini vurguladığı açıklamada, belediye ekiplerinin mahrus kalanların ilçeye ulaşmalarını sağladığını duyurdu.

Hakkari

Hakkari’de de manzara bu iki ilden farklı değildi.

Kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi etkilemesine ama üç kentte de kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Van

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Meterolojinin açıklamasına göre il merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Hakkari’de 5, Muş ve Van’da 4, Bitlis’te 2 derece olması bekleniyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.