Takvim gazetesi Fenerbahçe’yi ‘bezdirdi’

Fenerbahçe Kulübü, Takvim gazetesinin bir haberini daha tekzip ederken ‘alaycı’ ifadeler kullandı.

Takvim gazetesinin bugünkü sayısının ilk sayfasında yer alan ‘Öfkeli Koç’ başlıklı haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendisini eleştiren 200 üyeden savunma istediği öne sürüldü.

Kulübün açıklamasında, son günlerde sosyal medyada ‘belirli hesaplarca yayılan’ bir söylentinin, bugün ‘klasikleşen bir Takvim haberine konu olduğu’ kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüp, başkan Ali Koç’un kendisini sosyal medyadan eleştiren 200 kongre üyesini mahkemeye verdiği ya da Fenerbahçe Spor Kulübü Disiplin Kurulu’na sevk ettiği iddiasının tamamen yalan olduğunu kaydetti.

Açıklamada şöyle dendi: “İlgili içeriğin yer aldığı Takvim’den basın organı tanımlamasına uyan kurumların yapacağı gibi herhangi bir özür ya da düzeltme beklenemeyeceği gerçeğiyle birlikte camiamızın her zaman olduğu gibi bu kurumun haberlerini dikkate almamasını rica ederiz.”