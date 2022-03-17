Akşam Postası / 17 Mart 2022

Çavuşoğlu: Ukrayna, Türkiye’ye garantörlük teklif etti; Rusya itiraz etmedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörü olmasını teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itiraz etmediğini söyledi.
Kızı ülkesinde kalan Ukraynalı anne: Eğer gelemezse tek başıma gidip alacağım
Savaşa karşı çıkan Rus balerin, Bolşoy’dan ayrıldı
Temerrüt riski vardı: Rusya, 117 milyon dolarlık dış borç faizini ödedi
Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası (MB) politika faizini beklentilere paralel yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.
Faiz kararı sonrası kur hareketli
Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş: Toparlanma kısa sürdü
Döviz hesapları yükselişe geçti
Asgari ücrete zam gelebilir
Taksim Dayanışması’ndan ‘Gezi davası’ açıklaması: Yargılanması gerekenler, ölüm ve yaralanmalara neden olanlardır
Taksim Dayanışması ve bileşenlerinin, Gezi davasının 21 Mart Pazartesi görülecek duruşmasından önce düzenlediği basın açıklamasında “Bu akıl ve hukuk dışı dava derhal geri çekilmeli, kurgu ithamlarla yargılanmak istenen arkadaşlarımız hakkındaki iddialar düşürülmeli, somut hiçbir delil olmadığı halde siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır” dendi.
2018 seçimi, yeni seçim yasasıyla yapılsaydı sonuç ne olurdu?
İktidarın yeni yasa teklifi 2018 seçimlerinde yürürlükte olsaydı AKP 10, MHP üç ve HDP beş milletvekili daha kazanacaktı. Diğer yandan CHP 12, İYİ Parti altı milletvekili kaybedecekti.
Benzin ve motorinde üçüncü indirim
Benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorineyse 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.
İstanbul’da şüpheli kadın ölümü: Ailesi ‘Kocası tehdit ediyordu’ dedi
İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Dudullu semtinde yaşayan 27 yaşındaki Ece Kılıçarslan, önceki gece şüpheli şekilde evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
CHP’li belediyenin sattığı Albatros Parkı’nın imar planı bir kez daha iptal
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin 2017’de 160 milyon liraya sattığı 30 bin metrekarelik Albatros Parkı’nı yapılaşmaya açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) imar planı İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
İBB karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.
Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Zaynal Abakarov gözaltı sonrasında serbest
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Zaynal Abakarov, Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Abakarov hakimlik tarafından serbest bırakıldı.
TTB: Yeni ‘sağlıkta şiddet’ teklifi hayal kırıklığı
Türk Tabipleri Birliği (TTB), iktidarın TBMM’de komisyona getirdiği yeni sağlıkta şiddet yasasının ‘hayal kırıklığı’ olduğunu belirtti.
Emniyet’ten TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu
Britanya, tarihindeki en büyük krediyi Ankara-İzmir tren hattı için verecek
Britanya, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi (AİYHT) için 2,3 milyar dolar tutarında altyapı ihracat finansman kredisi vereceğini açıkladı.
Kar, İstanbul’u bırakmıyor: Meteoroloji kuvvetli yağış için saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarısına göre yarın sabahtan itibaren İstanbul’a kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 ve 19 Mart’ta uçuşlar azaltılacak
Göcek koylarında ‘rant’ projesi: ‘Fethiye Körfezi parça parça paylaşılıyor’
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Göcek’te dört koyda mapa ve şamandıra kurulumu ve işletimi için ihale yapıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çıkılan ihale bir hafta önce duyuruldu. Sivil toplum kuruluşlarına göre bir rant projesi söz konusu.
Bodrum’da denize 400 kamyon hafriyat döken Özbek İnşaat’ın izni iptal edildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize kaçak hafriyat döktüğü belirlenen Özbek İnşaat’a ceza kesildi, firmanın çalışma izni de iptal edildi.
Otobüs, minibüs ve servisçilerin ortak talebi: Ya zam yapın ya çalışamayız
İstanbul’da özel halk otobüsleri, minibüs ve servisçiler, en az yüzde 50-60 zam talebinde bulunurken, isteklerinin karşılanmaması durumunda kontak kapatacaklarını bildirdi.
İzmir’de toplu ulaşıma zam
Putin, ‘bilge’ olduğu için kendisine ‘Savaş suçlusu’ diyen Biden’a yanıt vermemiş
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın devlet başkanı Vladimir Putin’in, ‘bilge, kültürlü bir uluslararası şahsiyet’ olduğu için kendisini ‘savaş suçlusu’ olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden’a yanıt vermediğini söyledi.