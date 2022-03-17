Akşam Postası / 17 Mart 2022

Çavuşoğlu: Ukrayna, Türkiye’ye garantörlük teklif etti; Rusya itiraz etmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörü olmasını teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itiraz etmediğini söyledi.

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası (MB) politika faizini beklentilere paralel yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

Taksim Dayanışması’ndan ‘Gezi davası’ açıklaması: Yargılanması gerekenler, ölüm ve yaralanmalara neden olanlardır

Taksim Dayanışması ve bileşenlerinin, Gezi davasının 21 Mart Pazartesi görülecek duruşmasından önce düzenlediği basın açıklamasında “Bu akıl ve hukuk dışı dava derhal geri çekilmeli, kurgu ithamlarla yargılanmak istenen arkadaşlarımız hakkındaki iddialar düşürülmeli, somut hiçbir delil olmadığı halde siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır” dendi.

2018 seçimi, yeni seçim yasasıyla yapılsaydı sonuç ne olurdu?

İktidarın yeni yasa teklifi 2018 seçimlerinde yürürlükte olsaydı AKP 10, MHP üç ve HDP beş milletvekili daha kazanacaktı. Diğer yandan CHP 12, İYİ Parti altı milletvekili kaybedecekti.

Benzin ve motorinde üçüncü indirim

Benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorineyse 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

İstanbul’da şüpheli kadın ölümü: Ailesi ‘Kocası tehdit ediyordu’ dedi

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Dudullu semtinde yaşayan 27 yaşındaki Ece Kılıçarslan, önceki gece şüpheli şekilde evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

CHP’li belediyenin sattığı Albatros Parkı’nın imar planı bir kez daha iptal

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin 2017’de 160 milyon liraya sattığı 30 bin metrekarelik Albatros Parkı’nı yapılaşmaya açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) imar planı İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İBB karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Zaynal Abakarov gözaltı sonrasında serbest

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Zaynal Abakarov, Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Abakarov hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

TTB: Yeni ‘sağlıkta şiddet’ teklifi hayal kırıklığı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iktidarın TBMM’de komisyona getirdiği yeni sağlıkta şiddet yasasının ‘hayal kırıklığı’ olduğunu belirtti.

Britanya, tarihindeki en büyük krediyi Ankara-İzmir tren hattı için verecek

Britanya, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi (AİYHT) için 2,3 milyar dolar tutarında altyapı ihracat finansman kredisi vereceğini açıkladı.

Kar, İstanbul’u bırakmıyor: Meteoroloji kuvvetli yağış için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarısına göre yarın sabahtan itibaren İstanbul’a kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Göcek koylarında ‘rant’ projesi: ‘Fethiye Körfezi parça parça paylaşılıyor’

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Göcek’te dört koyda mapa ve şamandıra kurulumu ve işletimi için ihale yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çıkılan ihale bir hafta önce duyuruldu. Sivil toplum kuruluşlarına göre bir rant projesi söz konusu.

Bodrum’da denize 400 kamyon hafriyat döken Özbek İnşaat’ın izni iptal edildi

Fotoğraf: Instagram

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize kaçak hafriyat döktüğü belirlenen Özbek İnşaat’a ceza kesildi, firmanın çalışma izni de iptal edildi.

Otobüs, minibüs ve servisçilerin ortak talebi: Ya zam yapın ya çalışamayız

İstanbul’da özel halk otobüsleri, minibüs ve servisçiler, en az yüzde 50-60 zam talebinde bulunurken, isteklerinin karşılanmaması durumunda kontak kapatacaklarını bildirdi.

Putin, ‘bilge’ olduğu için kendisine ‘Savaş suçlusu’ diyen Biden’a yanıt vermemiş

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın devlet başkanı Vladimir Putin’in, ‘bilge, kültürlü bir uluslararası şahsiyet’ olduğu için kendisini ‘savaş suçlusu’ olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden’a yanıt vermediğini söyledi.