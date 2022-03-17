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Yaramazlara biraz batar!

Savaşa karşı çıkan Rus balerin, Bolşoy’dan ayrıldı


Rusya’nın dünyaca ünlü topluluğu Bolşoy’un balerinlerinden Olga Smirnova (30), savaşı kınadıktan sonra ülkesini terk edip Hollanda Ulusal Balesi’ne katılma kararı aldı.

Fotoğraf: Moscow Times

Geçen hafta ‘ruhunun her zerresiyle savaşa karşı olduğunu’ belirten Smirnova’ya başka balerinler de destek verdi.


Smirnova, ay başında da şu mesajı paylaşmştı: “Modern ve aydınlanmış bir dünyada, çağdaş toplumların siyasi sorunlarını sadece barışçıl görüşmelerle çözmelerini beklerim. Rusya’dan utanacağım hiç aklıma gelmezdi. Yetenekli Rus halkıyla her zaman gurur duydum; kültürel ve atletik başarılarımızdan da. Şimdi geçmiş ve bundan sonrası arasına bir çizgi çekildiğini hissediyorum. İnsanların ölmesi acı veriyor, evlerini terk etmek zorunda kalmaları, evlerinden olmaları.”

Hollanda Ulusal Balesi, Smirnova’nın kendileriyle çalışacağını teyit etti. Direktörü Ted Brandsen onun sıradışı bir dansçı olduğunu, kendileriyle çalışmasından memnuniyet duyacaklarını ifade ederek Rusya’nın yaptıklarını kınadıktan sonra ülkesinde çalışmasının zor olduğunun altını çizdi.

Dedesi Ukraynalı olan Smirnova Hollanda’da ilk olarak 3 Nisan’da, ‘Raymonda’nın prömiyerinde sahneye çıkacak.

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