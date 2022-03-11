‘Meryem Ana’ elinde tanksavar füzesiyle Ukrayna için bağış topluyor

Ukrayna kökenli Kanadalı bir pazarlamacının Rus işgaline karşı başlattığı yardım kampanyasında sıradışı bir görsel kullanıldı: elinde tanksavar füzesiyle Meryem Ana!

Fotoğraflar: Christian Borys

ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya şu ana kadar Javelin’ler dahil on binlerce tanksavar füzesi yolladığı tahmin ediliyor.

‘Oturup izleyemezdim’

Toronto kentinde yaşayan eski gazeteci Christian Borys, bir süre çalıştığı BBC’ye, babasının Ukrayna sınırına yakın Polonya’daki evinden konuştu.

Elinde ABD yapımı Javelin FGM-148 tutan ‘Azize Javelin’li kampanyada hedef 500 Kanada Doları toplamakmış. İşgalden birkaç gün önce başlatılan kampanyada toplanan para, 24 Şubat’ta işgal başlayınca katlanmaya başlamış. Kısa sürede 1,5 milyon Kanada Doları’nı (17,53 milyon lira) aşmış toplanan para. Dün akşam itibariyle ulaşılan miktar 1,6 milyon Kanada doları (18,7 milyon lira). ‘Azize Javelin’li çanta, kazak ve etiket içeren ürün için her gün binlerce sipariş yağıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının topladığı yardım malzemelerinin nakliye sürecini koordine eden Borys, 2014’te Donbas’ta yaşananlara şahit olduğunu, özellikle dul kalan kadınlar ve anne-babasını kaybeden çocukların durumundan çok etkilenmiş: “Aradan çok zaman geçmedi yeni bir çatışmanın başlamak üzere olduğunu gördüm. Bir kenarda oturup izleyemezdim.”

‘Azize Javelin’ konseptinin işgal öncesine dayandığını söyleyen Borys, ABD’li sanatçı Chris Shaw’un Meryem Ana’yı bir AK-47’yle resmettiği 2012 tarihli eserinden esinlenmiş.

Christian Borys.

Borys, kampanyanın başarısının büyük ölçüde Javelin gibi tanksavar füzelerinin Ukrayna’nın savunulmasındaki öneminden kaynaklandığını düşünüyor: “Ukraynalılar bunları çok istedi. Ukrayna ordusuna Rusya’nın çok sayıda tankına karşın direnme fırsatı verdi.”

Silahlar susunca sürdürmek istiyor

Borys, silahlar susunca Ukrayna’nın yeniden yapılandırılması, halka yardım için on yıllarca destek gerekeceğini düşündüğünden kalıcı, uzun soluklu bir kampanya hedefliyor.

“Bombalanmış binalar, yalnız kalmış çocuklar, milyonlarca mülteci uzun süre yardım gerekir” diyen Borys başarabilirse bunu ‘hayatının işi’ haline getirecek ama henüz kampanyanın geleceğini nasıl şekillendireceğini bilmiyor.