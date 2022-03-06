Ukraynalı gazeteci: Annem ekmek satın alabildiğini söylemek için beni aradı

BBC’nin Ukrayna’da çalışan editörlerinden Marta Şokalo izlenimlerini aktarırken ülkede yaşanan gıda krizine dikkat çekti.

Kiev’de ATM’lerden para çekmek ve yiyecek satın almak için kuyruklar oluşuyor. Fotoğraf: Reuters

Birkaç gün önce başkent Kiev’de, babasının yaşadığı yere yakın bir noktaya füze düştüğünü duyunca aramak için cesaretini toplamasının 10 dakika sürdüğünü anlatan Şokalo iyi olduğu haberini almış.

Kiev’in binaları ykılmış harap haldeki, sessiz sakin köylerinde tankların ilerlediğine işaret eden fotoğraflarını görünce çok üzülen Şokala, işgal öncesinde o günkü konser, sergi, tiyatro gibi etkinlikleri aktaran cep telefonu uygulamalarının şimdi açık olan ve gıda bulunan süpermarketlerin, ilaç bulunan eczanelerin listesini paylaştığını vurguladı.

‘Boş raflar gerçeğimiz oldu’

Kiev’de yaşayan annesinin kendisinden çok köpek ve kedileri için yiyecek bulma konusunda kaygılandığını aktaran Ukraynalı gazeteci şu ifadeleri kullandı: “Önceki gün beni aradı. Sevineceğim bir haber vereceğini söyledi. İki adet ekmek almayı başarabilmişti. Burası bir zamanların gıda konusunda bolluk yaşanan bir kentti. Gıda sorunu Rus tanklarının fotoğraflarından daha şaşırtıcı ve üzücü. Gıda sıkıntısı ve boş raflar bizim gerçeğimiz oldu şu anda. İnsanlar nerede gıda ürünü satın alınabileceğine dair bilgi paylaşıyor. Restoranlar askerler için bedava yemek hazırlıyor.“

Gitme-kalma arasında tercih

10 yaşındaki oğlunun okula gitmediğini, internetten de ders olmadığını belirten Şokalo bazı öğretmenlerin Kiev’i terk ettiğini bazılarının kaldığını, sınıf arkadaşlarından da kenti terk edenlerin olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

“Ukraynalılar her gün gitme-kalma arasında tercih yapıyor. Savaşın ilk haftasında neredeyse 1 milyon kişi eşyalarını topladı ve Ukrayna’yı terk ederek mülteci oldu. Bu sayı hızla yükseliyor. Ama çok sayıda kişi en azından şimdilik kaldı. Ünlü şarkıcılar, sporcular, sanatçılar orduya dahil oldu. Milyonlarca Ukraynalı ihtiyaç sahiplerine yardım etmek üzere gönüllü oldu. Ukraynalılar büyük bir aileye dönüştü. Herkes edebildiği şekilde diğerlerine yardım ediyor. Savaşabilen savaşıyor. Yemek pişirebilen yemek pişiriyor. Yardımları ulaştırabilecek durumda olanlar ulaştırıyor.”

‘Birlik hissi hiç bu kadar güçlü olmamıştı’

Her kasabanın ve köyün grişinde kesilen ağaç, kum torbalarından oluşan kontrol noktaları bulunduğunu belirten Şokalo, silahlı erkeklerin giriş yapan herkesin belgelerini kontrol ettiğini anlattı.

Kendi yaşadığı köyde de iki kontrol noktası bulunduğunu silahı olmayanın bıçak ve baltayla yaşadıkları yeri korumaya çalıştığını aktaran Şokalo, “Ukraynalılar arasındaki birlik beraberlik hissi hiç bu kadar güçlü olmamıştı” dedi ve bunun zafer konusunda umutlandırdığını ifade etti.