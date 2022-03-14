Rus oligarka ve Putin’in eski damadına ait evler ‘işgal edildi’: Bu bina özgürleştirildi

Britanya’nın başkenti Londra’da, Rus oligark Oleg Deripaska’nın, Fransa’nın ise Biarritz kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski damadının evi ‘işgal edildi.’

Fotoğraf: Guardian

Londra’da, Belgrave Square’deki lüks eve giren beş kişinin ikisi Doğu Avrupalı.

Rus oligarklara, “Siz Ukrayna’yı işgal ederseniz biz de sizi işgal ederiz” diye mesaj yollayan beş kişinin amacı çok sayıda odası bulunan evi Ukrayna’dan göç etmek zorunda kalanlara ve diğer mültecilere açmak.

Alüminyum devi olarak tanınan Deripaska, Britanya’nın geçen hafta yaptırım kararı aldığı yedi Rus oligarktan biri.

İşgal başladığında Putin’e barış çağrısı yapan Deripaska’nın evine nasıl girdiğini açıklamayan grup, ‘tırmanma ve konut işgali becerisi’nden dem vurdu. Grup, evine balkonuna “Bu bina özgürleştirilmiştir” yazılı bez afiş asmayı da ihmal etmedi.

Londra polisi, gece yarısı ihbar alındığında adrese gidildiğini, ekiplerin nöbette bulunduğunu duyurmakla yetindi.

Fotoğraf: YouTube

Fransa’da ise Putin’in küçük kızı Katerina Tikhonova’nın eski kocası milyarder Kiril Şamalov’un villası iki Rus aktivist tarafından ‘işgal edildi.’ İki isim de gözaltına alındı.

Yeni adı ‘Ukrayna villası’

Pierre Haffner ve Sergey Saveliev adlı aktivistler, Rus oligarkların gözdelerinden Biarritz’de, kilitlerin değiştirildiğini ve villanın Ukraynalı mültecilere tahsis edileceğini duyurdu. İkili balkonda ellerinde Ukrayna bayrağıyla çektiği fotoğrafları da paylaştı. Haffner, binanın bundan sonra ‘Ukrayna villası’ olarak anılacağını duyurdu ve bir süre sonra polis ekibi villaya gitti.

Sürgündeki Rus insan hakları savuncusu Vladimir Oseçkin, İngiliz The Guardian gazetesine şunları söyledi: “Gözaltına alınmaları haksızlık. Arkadaşlarım binaya zarar vermedi sadece adalet istiyorlardı. Benden de malzeme desteği istediler mültecilerin orada kalabilmesi için.”

‘Burjuva hayatlarının sonu geldi’

Oseçkin Facebook’tan da şöyle yazdı: “Avrupa’da Putin’in ailesi ve oligark arkadaşları yüzlerce villa aldı. Onların lüks burjuva hayatlarının sonu geldi. İşlenen savaş suçları, rejimin işlediği suçlar nedeniyle bedel ödeyecekler. Şimdi villalarda parti zamanı değil. 21’inci yüzyılda adil ve sorumlu olmak önemli. Yola devam ediyoruz. Savaşı durdurun.”