Putin’in Ukrayna’yı işgali Rus aileleri böldü: ‘Annem beni ülkeme ihanetle suçluyor’

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken ülkede genç kuşaklar ve büyükleri arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Gençler işgale karşı çıkarken kendilerinden büyük kuşaklar devlet yanlısı bir dil kullanıyor.

Fotoğraf: ABC

Britanya’da yayımlanan Guardian’a konuşan Rus gençlerin anlattıkları ailelerin işgal sırasında böldüğünü ortaya koydu.

Başkent Moskova’da yaşayan moda danışmanı Victoria Gogh (28), 24 Şubat’ta başlayan işgalin üçüncü gününde annesinin kendisinden farklı bir görüşte olduğunu anladı: “Onunla telefonda konuşurken hükümetin papağanı gibiydi. Onlar ne diyorsa onu tekrarlıyordu. Olup biten her şey NATO’nun suçuydu ve Rusya’nın kendisini savunmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Onun fikrini değiştirmeye çalışmak, gerçekte ne olduğunu anlatmak benim misyonum haline geldi.“

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘özel askeri operasyon’ diye niteleyerek başlattığı işgal sonrasında Moskova’da katıldığı bir protesto gösterisinde gözaltına alınan Gogh, geçen hafta ülkeyi terk etme kararı aldı.

Annesini ikna etti; sıra diğerlerinde

Sibirya’da yaşayan annesi Svetlana’yı ‘Rusya’nın yıkıcı taraf’ olduğu konusunda ikna etmeyi başardı ancak sırada amcaları, teyzeleri, kendisinden yaşça büyük kuzenleri var: “Misyonum her geçen gün zorlaşıyor. Elimde uzun bir liste var.”

Teknoloji alanında danışmanlık yapan ve Moskova’da yaşayan Dimitri’nin işi daha da zor. Görüş ayrılığı nedeniyle ailesiyle arası açılmış. İşgal başlayınca ne olduğunu anlamaları için anne-babasının yanına taşınmış ve ilk hafta boyunca Rusların bombaladığı Ukrayna kentlerinin bağımsız medya kuruluşları ve bloggerlar tarafından paylaşılan görüntülerini göstermiş.

Hiçbirinin etkili olmadığını söyleyen Dimitri şöyle devam etti: “Tam tersine onların ne kadar haklı olduklarına inanmalarına neden oldu. Bir hafta sonra onların yanından ayrıldım ve annemden ülkeme ihanet ettiğimi yazdığı bir mesaj aldım. “

‘Aynı masaya oturabilir miyim, bilmiyorum’

Bardağı taşıran son damla geçen perşembe günü babasının Mariupol’deki doğum hastanesinin bombalandığına dair haber ve görüntülerin Ukraynalı yetkililer tarafından ‘tasarlandığı’, yararlı kadınların aslında oyuncu olduklarını söylemesi olmuş:

“Bu komplo teorisi Rus yetkililerin dillendirdiği. bir teori. Ben buna inanmalarına çok sinirlendim. Onlarla bir daha aynı masaya oturabilir miyim bilmiyorum. Devlet propangadasıyla uyutuluyorlar, sanki birer zombi haline geldi ikisi de. Ve, beni kesinlikle devlet düşmanı olarak görüyorlar.”

Ukraynalılar ve Ukrayna’da yaşayanlar Ruslar, Rusya’daki aileleri ve akrabaları arasında ülkenin bombalandığına inanmayanların bile olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan Oleksandra, “Annem ve babam bir şekilde askeri bir faaliyetin olduğunu anlıyorlar ama, ‘Ruslar sizi özgürleştirmeye geldi. Hiçbir şeye zarar vermeyecek. Sadece askeri üsleri hedef alıyorlar’ diyorlar” dedi ve onlara Kiev’in saldırıya uğradığını anlatmakta güçlük çektiğini söyledi.

Instagram’da 110 bin takipçisi bulunan Rus blogger Ilya Krasilşik, gençlerden aileleriyle yaşadıkları fikir ayrılığını anlatmalaını istediğinde, anne-babalarıyla gerginlik yaşadıklarını ifade eden çok sayıda kişiden mesaj yağdığını söyledi: “Görünen o ki bu savaş ülkemdeki çoğu aileler için de travmatik bir deneyim.”

Düşünce kuruluşu Carnegie Moskova Merkezi’nden Andrey Kolesnikov bu durumu şöyle değerlendirdi: “Genç Rusların çoğunun Ukraynalılara karşı bir duygusu, düşüncesi yok. Bunu savaş karşıtı gösterilerde gördük. Katılanların çoğu gençti.

Bir de haberleri nereden takip ettiğinize bağlı. Yaşı büyük olan Ruslar daha çok TV izliyor ve haliyle resmi makamların söylediklerinin etkisi altında kalıyor. (…) Ayrıca, insanların ‘kötü adamların’ tarafını tuttuğunu kabullenmesi zor bir şey.”