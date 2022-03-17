Temerrüt riski vardı: Rusya, 117 milyon dolarlık dış borç faizini ödedi

Rusya erişemediği rezervleri nedeniyle bir süredir tartışma konusu olan 117 milyon dolarlık tahvil faizini ödediğini duyurdu. Açıklamada kupon ödemesinin muhabir bankaya yapıldığı belirtildi.

Ukrayna’yı işgali nedeniyle yaptırım uygulanan Rusya, 1917 yılındaki Bolşevik devriminden bu yana ilk defa yabancı para cinsi borçlarında alacaklılarına karşı temerrüte düşme ihtimaliyle karşı karşıyaydı.

2013’te ihraç edilen dolar cinsi tahvilin vadesi dün dolmuştu. Ancak Rusya’nın ödeme için 30 gün ek süresi vardı.

Rusya daha önce faizi dolarla ödeyememesi halinde rubleyle ödeyebileceğini açıklamıştı.

Yatırımcılarsa bu durumun temerrüt anlamına geleceğini belirtmişti.

Rusya Merkez Bankası’nın rezervleri şu an 640 milyar doların üzerinde olmasına rağmen yaptırımlar nedeniyle önemli bir bölümüne erişimi yok.

Erişimin kesildiği kısım çoğunlukla Batı ülkelerinde döviz olarak tutulan bölümler.