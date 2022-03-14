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Yaramazlara biraz batar!

Rusya rezervlerinin yarısına erişemiyor, Batı Çin’e de baskı yapıyor


Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, rezervlere erişim konusunda Batılı devletlerin Çin’e baskı yaptığını söyledi.

Rusya Merkez Bankası- Fotoğraf: AA

Rusya Merkez Bankası’nın rezervleri şu an 640 milyar doların üzerinde.


Rezervlerin yüzde 21,7’si altın olarak Rusya’dayken, yüzde 13,8’i Çin’de tutuluyor.

Rezervlerin Batı ülkelerinde, çoğunlukla döviz olarak tutulan kısımlarınaysa Ukrayna işgali sonrası gelen yaptırımlarla erişim kesildi.

Bakan Siluanov, rezervlerin ulaşılamayan kısımların büyüklüğünün 300 milyar dolar olduğunu söyledi ve ekledi: “Rezervin bir kısmı da Çin’de ve Batı şimdi Çin’e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor. Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay şekilde temerrüde düşürme girişimi.”

Siluanov daha önce ülkesinin rezervlere tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.

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