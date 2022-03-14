Rusya rezervlerinin yarısına erişemiyor, Batı Çin’e de baskı yapıyor

Mutlu bir cinsel yaşamın, tatmin edici bir yaşamın önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Psikoterapist Cem Keçe, ‘Devam eden ilişkilerde cinsel haz ve doyum kalitesinin kaçınılmaz olarak düştüğü inancı, en zehirli ve kendi kendini güçlendiren yanlış inançlardan biridir” diyor.