Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya’nın Uluslararası Ödemeler Bankası’na erişimi kesildi


Rusya’nın Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) hizmetlerine erişimi askıya alındı.

Fotoğraf: AA

İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu BIS, 1930 yılında Basel şehrinde kuruldu. Üyeleri arasında ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), ve Türkiye Merkez Bankası’nın da (MB) yer aldığı 60’tan fazla üyesi var.


Kurum, merkez bankaları için bir banka görevi görüyor. Kurumun ayrıca üye ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikalarının koordinasyonu ve para transferlerinde aracı olmak gibi görevleri bulunuyor.

AA’nın aktardığına göre BIS sözcüsü, kurumun Rusya Merkez Bankası’na yaptırımları atlatmak için kullanılamayacağını söyledi.

Sözcü ayrıca karar doğrultusunda Rusya Merkez Bankası’nın BIS hizmetlerine erişemeyeceğini, kurumun toplantılarına ve diğer faaliyetlerine katılamayacağını bildirdi.

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarını işgale başlamıştı. İşgal sonrası Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya karşı ağır ekonomik yaptırımlar devreye alınmıştı.

Britanya ve ABD’den Rus petrolüne ambargo

Batı yaptırımları Rus devlerini yerlerde süründürüyor

AB’den Rusya’ya bankacılık ve medya alanında yaptırımlar

Biden, Rusya’ya yeni yaptırımları duyurdu

Britanya’dan Rusya’ya ‘en ağır yaptırım paketi’

Nedir bu SWIFT? 

SON HABERLER

Kapanan Rus kanalın sunucusu: Rusya’da bağımsız medya dönemi sona erdi

Rusya’da yayın yapan son bağımsız TV kanadlı ‘Dozhd’ (Yağmur) 3 Mart’ta yayını durdurdu. Kanalın haber sunucusu Denis Kataev, son bir yılda gazetecilerin elinde kalan birkaç özgürlük alanının buharlaştığını ve geçen hafta yönetimin nihai amacına ulaştığını belirterek, “Rusya’da bağımsız medya dönemi sona erdi. Özgür basın şimdilik resmi ve yasal anlamda bitti” ifadelerini kullandı.