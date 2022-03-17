Faiz kararı sonrası kur hareketli

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14’te sabit bırakmasının ardından döviz kurları hareketlendi.

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MB, bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri ve şubatta 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 54,4’lük enflasyona rağmen faizleri değiştirmemişti. Önceki karar metinlerinde yer alan 2022 için cari fazla beklentisiyse son metinde yok.

Sabah 14,59, karar öncesiyse 14,66’larda bulunan dolar kuru ilk tepki olarak 14,79’u gördükten sonra 14,74’lere kadar çekildi.

Avro kuru da benzer bir hareketle saat 14,45 itibariyle 16,32’de.

MB, TL’de yarattığı hasara rağmen geçen yıl eylülden itibaren art arda dört toplantıda toplam 500 baz puan faiz indirmiş, enflasyona göre negatif getirisi giderek artan TL geçen yılı yüzde 45’ten fazla değer kaybıyla tamamlamıştı.

TL’de yılbaşından bu yana kayıp yüzde 10.