Alperen, T-Mac smacını denedi, görüntüler viral oldu

Houston Rockets forması giyen Türk basketbolcu Alperen Şengün, NBA’in eski süper starı Tracy Mcgrady’nin efsane smacını aktif oyun içinde denedi, kısmen de başarılı oldu.
Alperen’in bu hareketi sosyal medyada da viral haline geldi.
Karşılaşmada Houston Rockets Phoenix Suns’a 112- 129 mağlup olurken, Alperen 26 dakika süre alarak 5 sayı, 3 ribaund ve 3 asist üretti.
Alperen maçın bitime 8 dakika kala üçlük çizgisinin gerisinden aldığı topla boyalı alana girdi ve Suns pivotu JaVale McGee’yi harika bir crossover ile saf dışı bıraktı.
Ardından panyadan sektirdiği topu smaçlamak istedi fakat tiplemekle yetindi. Yine de sayıyı bulmayı başaran Alperen’in hareketi geceye damga vurdu.
Tracy Mcgrady söz konusu smacı 2002 All-Star maçında yapmış ve o anlar NBA tarihinin unutulmazları arasına girmişti.