İstanbul’da şüpheli kadın ölümü: Ailesi ‘Kocası tehdit ediyordu’ dedi

TUĞBA ÖZER

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Dudullu semtinde yaşayan 27 yaşındaki Ece Kılıçarslan, önceki gece şüpheli şekilde evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Üç çocuk annesi Kılıçarslan’ın cenazesi bugün toprağa verilmek üzere memleketine yollanırken, gözaltına alınan şüpheli koca serbest bırakıldı.

Abla Zeynep Ebru Aydın, kardeşinin eşi Erol Acar tarafından sistematik şiddet gördüğünü ve ölümle tehdit edildiğini savunarak Kılıçarslan’ın ölümünün intihar değil cinayet olduğunu düşündüklerini ifade etti.

‘Ölümle tehdit ediyordu’

Abla Aydın şöyle konuştu: “Kocasıyla sürekli sorunları vardı. Kardeşimi aşağılıyordu, dövüyordu. Son zamanlarda iyice artmıştı şiddet. İki hafta önce yüzüne yumruk atmış kardeşimin. Bir ay önce kafasına bardakla vurmuştu. Kafasına beş dikiş atıldı. Hastane kayıtlarına geçmesin diye kardeşimi merdiven altı bir yere götürmüşler. Dikişleri sünnetçi atmış.”

Aydın, kardeşinin yaşamını yitirdiği geceye ilişkinse şunları söyledi: “Kocasının anlattığına göre sabaha karşı saat 03:00 sıralarında mutfakta kahve sigara içiyorlarmış. Küçük kızları ağlamış, kocası ona bakmaya gitmiş. Birden bir ses duymuş ve bakmış ki Ece aşağı düşmüş. Buna kesinlikle inanmıyorum. Benim kardeşim 22:00 sıralarında uyur. O adam kardeşime sürekli baskı yapıyordu, kafasında bir şeyler kuruyordu. Muhtemelen orada bir arbede yaşandı. Kavga ettiler ve kocası balkondan itti diye düşünüyoruz.”

‘İntihar etmiş olamaz’

Kardeşinin intihar etmiş olduğuna inanmayan Aydın, şunları kaydetti: “Annemi sürekli ‘Kızını öldüreceğim, sakat bırakacağım’ diyerek tehdit ediyordu. Kız kardeşimin gördüğü şiddet nedeniyle geçen seneki şikayet başvurusu var. Kardeşim kaçıp bize gelmek istediğinde, bu şahıs küçük kızının kafasına ruhsatsız pompalı silahını dayamış gelmesin diye. Bunu duyunca gidip şikayetçi olmuştuk. Uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı.

Aradan 15-20 gün geçti yine geldi, kardeşimi kandırıp geri eve götürdü. Kardeşimi sürekli tehdit ediyormuş, ses kayıtları da var. ‘Gidersen ablanı da anneni de öldürürüm. Sizi hiç rahat bırakmam’ diyormuş. Kardeşim bize bir şey olmasın, kocası düzelsin diye hep bekledi. Sonunda canından oldu. Sırt üstü düşmüş, ittirilmiş. Biz karakola gittik, şikayetçi olduk. Gözaltına alındı ama hemen salmışlar biliyor musunuz geceyarısı. Adli Tıp’tan rapor bekliyoruz şu an. Kardeşimin hiçbir psikolojik sorunu yoktu. İntihar etmiş olamaz kesinlikle.”