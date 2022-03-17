İzmir’de toplu ulaşıma zam

İzmir’de 20 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücreti yüzde 38 zamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında ‘akaryakıt ve elektrik fiyatlarına art arda gelen yüksek artışlar nedeniyle toplu ulaşım tarifelerinde düzenleme yapmak zorunda kalındığı’ belirtildi.

20 Mart Pazar’dan itibaren geçerli yeni fiyatlara göre 4,7 liralık tam biniş ücreti, 6,5 liraya çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,2 lira, ikinci aktarma ücreti 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulamasının devam etmesi kararlaştırıldı.

Yeni tarifede öğrenci biniş ücreti de 1,64 liradan 2,2 liraya yükseltilirken, öğretmen ve 60 yaş biniş ücretiyse 4,06 liradan 5,6 liraya çıkarıldı.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf tutulması uygulaması da devam edecek.

Uzun güzergaha sahip hatlar, gece yarısı hizmet veren hatlar ve havalimanına çalışan hatlardaysa tam biniş ücreti 14,34 lira olarak belirlendi.

Açıklamada 05:00-07:00 ve 19:00-20:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulamasının da süreceği kaydedildi.

Arabalı vapura da zam

Ayrıca araba vapuru ücretleri yeniden düzenlendi. İZDENİZ’in açıklamasında yine aynı tarihten itibaren otomobil için 32 lira, motosiklet için 18 lira, midibüs için 90 lira, otobüs ve kamyon için 130 lira, tır için 250 liralık geçiş ücreti belirlendi.

Arabalı vapurda sürücü dışında yolculardan alınan 1 liralık ücretin değişmediği belirtildi.

Enflasyon oranında otomatik güncelleme

UKOME kararında, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik ve sürekli artış eğilimi nedeniyle fiyatların öngörülemediği de kaydedilerek bu nedenle ‘sağlıklı ve sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti istikrarı’ için tarifelerin her ay Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik güncelleneceği belirtildi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi martta yıllık yüzde 105,01, aylık yüzde 7,22 artmıştı.