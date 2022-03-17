2018 seçimi, yeni seçim yasasıyla yapılsaydı sonuç ne olurdu?

İktidarın yeni yasa teklifi 2018 seçimlerinde yürürlükte olsaydı AKP 10, MHP üç ve HDP beş milletvekili daha kazanacaktı. Diğer yandan CHP 12, İYİ Parti altı milletvekili kaybedecekti.

AKP ve MHP uzun zamandır çalıştığı kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu. Seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye düşürülmesi, seçime girme yeterliliğinde Meclis’te grup olma şartının kaldırılması gibi değişiklikleri içeren düzenlemedeki en tartışmalı maddeyse ittifakların milletvekili sayılarını belirleme sürecine ilişkin teklif.

Teklif kabul edilirse seçim bölgelerinde ittifaklar üzerinden alınan ‘artık oylarla’ milletvekili çıkarılamayacak.

Korkusuz’daki köşesinde AREA Araştırma Başkanı Murat Karan’ın çalışmasına yer veren Ahmet Takan, yasanın en hassas ayarlı yerinin ittifaklar içindeki artık oy hesaplaması olduğunu söyledi. Takan ”Genel kurul görüşmeleri sırasında iktidar ortakları tarafından yeni sinsi önergeler bekliyorum” dedi.

Takan, AREA Araştırma’nın karşılaştırmalı çalışmasını şöyle paylaştı:

Afyonkarahisar

2018 seçimleri – AKP: 3, MHP: 1, CHP: 1, İYİ Parti: 1

Yeni modele göre – AKP: 4, MHP: 1, CHP: 1

Ankara 3’üncü bölge

2018 seçimleri – AKP: 5, MHP: 2, CHP: 3, İYİ Parti: 2

Yeni modele göre – AKP: 6, MHP: 2, CHP: 3, İYİ Parti: 1

Aydın

2018 seçimleri – AKP: 4, CHP: 3, İYİ Parti: 1

Yeni modele göre AKP: 3, CHP: 3, İYİ Parti: 1, HDP: 1

Erzincan:

2018 seçimleri – AKP: 2

Yeni modele göre AKP: 1, CHP: 1

Erzurum

2018 seçimleri – AKP: 4, MHP:1, İYİ Parti:1

Yeni modele göre – AKP: 4, MHP:1, HDP:1

Eskişehir

2018 seçimleri – AKP: 3, MHP: 1, CHP: 2, İYİ Parti: 1

Yeni modele göre- AKP: 3, CHP: 3, İYİ Parti:1

Hakkari

2018 seçimleri – AKP: 1, HDP: 2

Yeni modele göre – HDP: 3

Isparta

2018 seçimleri – AKP: 3, İYİ Parti:1

Yeni modele göre – AKP: 2, CHP: 1, İYİ Parti: 1

Mersin

2018 seçimleri – AKP: 4, MHP: 2, CHP: 3, İYİ Parti: 2, HDP: 2

Yeni modele göre – AKP: 4, MHP: 1, CHP: 4, İYİ Parti: 2, HDP:2