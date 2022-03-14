MetroPOLL’ün kurucusu Sencar’a göre AKP’nin seçim yasası teklifi ‘bir taşla üç kuş’

MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, AKP ve MHP’nin hazırladığı seçim yasası teklifini ‘bir taşla üç kuş’ olarak niteledi.

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AKP ve MHP uzun zamandır çalıştıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye düşürülmesi, seçime girme yeterliliğinde Meclis’te grup olma şartının kaldırılması gibi değişiklikleri içeren düzenlemedeki en tartışmalı madde ise ittifakların milletvekili sayılarını belirleme sürecine ilişkin teklif oldu.

Teklif kabul edilirse seçim bölgelerinde ittifaklar üzerinden alınan ‘artık oylarla’ milletvekili çıkarma durumu ortadan kalkıyor.

Sencar, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Seçim yasısı ‘millet ittifakı’ndaki küçük partileri CHP listelerinden seçime girmeye zorlar. Bu durumda sahip oldukları beş-altı puanlık oyun muhtemelen yaklaşık üçte biri CHP listesine oy vermeyip AKP’ye geri gidebilir. Bir diğer etkisi muhalefetin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini etkiler.

Üçüncü önemli etkisi birçok ilde MHP adaylarının AKP listesinden seçime girmek zorunda kalması. Nasıl, bir taşla üç kuş. Bakalım ‘millet ittifakı’ bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi? Yaşayıp göreceğiz.”

Üçüncü önemli etkisi birçok ilde MHP adaylarının AKP listesinden seçime girmek zorunda kalması. Nasıl, bir taşla üç kuş. Bakalım Millet İttifak’ı bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi? Yaşayıp göreceğiz. — Ozer Sencar (@ozersencar1) March 14, 2022

Sencar daha sonra başka bir tweet daha atarak ‘zayıflayan iktidarların seçim öncesi kanun değiştirme geleneği olduğunu’ söyledi.

Bunun ‘bilinen bir durum’ olduğunu söyleyen MetroPOLL yöneticisi, şunları dedi: “Muhalefet başarılı bir şekilde bu oyunu bozma şansına sahiptir. Liderlerin akil ve özverili olması yeterlidir. Unutmayalım seçimin kaderini bütün bunlara rağmen cumhurbaşkanı adayları belirleyecek.”