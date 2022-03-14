İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim kanunu değişikliğinde işin standardı kaçtı

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İsmail Tatlıoğlu, AKP ve MHP’nin hazırladığı seçim kanunu değişikliği teklifini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Oyun başladıktan sonra kurallar değişmez” sözünü hatırlatarak eleştirdi. Tatlıoğlu, ‘İktidar ve Tayyip Erdoğan’a verilmeyen oylar geçersizdir’ teklifi için bile şaşırmayacaklarını söyledi.

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AKP ve MHP’nin uzun süredir çalıştığı seçim kanunu teklifi bugün Meclis başkanlığına sunulmuştu.

Partilerinin Meclis’e girmesiyle AKP’nin güç kaybına uğradığını savunan Tatlıoğlu’na göre sıra iktidarın ve ‘cumhur ittifakı’nın Türkiye’deki siyasal iktidarının tasfiyesine geldi.

Erdoğan’ın seçim kanununda değişiklik tartışmaları gündeme geldiğinde söylediği “Oyun başladıktan sonra kurallar değişmez” sözünü hatırlan Tatlıoğlu, ittifakları da içeren maddeleri bizzat AKP ve MHP’nin değiştirdiğini hatırlattı.

İYİ Partili isim, düzenleme teklifini ihalelere benzeterek şunları söyledi:

“Görünmektedir ki bu ittifak sistemi tasfiye edinmek istenmektedir. Kendi düştükleri oy oranını taban alarak bir baraj düzenlemesi yapıp ittifaklar sistemini tasfiye etme amacı taşımaktadırlar. Aynen ihale süreçleri gibi kapalı kapılar ve karanlık odalarda bir düzenleme intibakı uyandırmaktadır. Belki birkaç ay sonra bu da olmaz ve şöyle bir teklif ile de gelebilirler. ‘İktidar ve Tayyip Erdoğan’a verilmeyen oylar geçersizdir’ teklifi ile bile gelirlerse şaşmamak lazım. Çünkü artık bu işin kuralı ve standardı kaçmış durumdadır.”

Değişikliğin ‘arızaları’ olduğunu söyleyerek ittifakları getirenlerin, ittifakları tefsiye ettiğini söyleyen Tatlıoğlu, sonucun değişmeyeceğini söyledi: “Şartlar ne olursa olsun seçimi kazanacak olan ‘Kayıtsız şartsız milletin egemenliğidir.’ Ve bu güçlendirilmiş parlamentodur. Öyle de seçim sistemi olsa böyle de seçim sistemi olsa bu yapı Türkiye’den tasfiye edilecek ve Türkiye inşallah milleti ile kucaklaşmış daha demokratik, şeffaf bir siyasi partiler ve seçim kanunu ile yoluna devam edecektir.”