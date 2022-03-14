AKP’nin seçim yasası teklifi: Baraj yüzde 7, grup kurma şartı kalkacak

AKP’nin MHP’nin de onayını alarak hazırladığı seçim ve siyasi partiler yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Düzenlemeye göre seçim barajı yüzde 7’ye indiriliyor.

Taslağın MHP’nin onayının da alınmasıyla şimdiye dek çoktan duyurulması planlanıyordu. Ancak taslağa ilişkin MHP’yle görüşmeler sürerken uzlaşmak bir yana iki partinin anlaşamadığı maddelerin sayısı artmıştı.

İki partinin en sonunda mutabakata vardığı düzenlemeyi AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız birlikte açıkladı.

Düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye düşünülürken, seçime girmek için Meclis’te grup kurma şartı da kaldırılacak. Bu maddeyle iktidar, milletvekili transferlerinin önüne geçilmesini hedefliyor.

Partilerin seçimden altı ay önce en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek.

Özellikle muhtarlık seçimlerinde tartışma konusu olan seçmen kütüklerinin değiştirilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Seçimlere kısa süre kala seçmen kütükleri yer değiştirilemeyecek. Bunun için de seçmenin son bir yılda sürekli bulunduğu adres dikkate alınacak. Tayin ve atama gibi zorunlu haller istisna tutulacak.

Diğer yandan, yeni düzenlemeyle en kıdemli üç hakim arasında kura yapılacak. İl seçim kurulu başkanı bu kura sonucu belirlenecek.

İttifaklar

Teklifle, ittifakı oluşturan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak, D’Hondt uygulamasıyla belirlenecek.

Türkiye’de 1965 seçimleri hariç, 1961 yılından bu yana bu sistem uygulanıyor.

D’Hondt sisteminde bir seçim bölgesinde partilerin aldığı oy miktarı, o bölgenin milletvekili sayısına ulaşana kadar 1’den başlayarak bölünüyor. Partilerin bu bölünmelerle elde ettikleri sayılar en çoktan en aza diziliyor ve milletvekili sayısı dağıtılıyor. Bu hesaplama, bölgedeki milletvekili sayısına ulaşılana kadar devam ediyor. D’Hondt sistemi de kendi içinde ülke veya bölge barajlı ve barajsız olmak üzere üçe ayrılıyor.

‘Erken seçim tartışmalarına son verilmiştir’

MHP’li Feti Yıldız, ”Anayasa’ya göre kanun yürürlüğe girdikten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz. Erken seçim tartışmalarına son verilmiştir” dedi.

Yıldız, partilerin bir seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan içinde bulunduğu ittifakın oy oranından faydalanıp milletvekili çıkarmalarının da önüne geçecek bir değişiklik getirildiğini söyledi. Teklifle partilere ittifakla değil kendi aldıkları oya göre vekil dağılımı yapılacak.