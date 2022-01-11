AKP ve MHP’nin seçim yasası teklifi raftan iniyor

AKP ve MHP tarafından hazırlanan seçim yasası teklifi raftan iniyor. AKP kaynakları teklifin şubat sonrasında meclis gündemine getirileceğini açıkladı.

Genel seçimlere bir buçuk sene daha var ancak muhalefet erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. Araştırmacılar AKP’ye oy desteğinin azaldığını ve MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediğini öne sürüyor.

İktidarsa muhalefetin çağrılarını reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurgulasa da bir sonraki seçime hazırlık için uzun süredir siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik çalışma yürütüyor.

Hazırlanan taslağın MHP’nin onayının da alınmasıyla şimdiye dek duyurulması planlanıyordu. Ancak taslağa ilişkin MHP ile görüşmeler sürerken iki partinin anlaşamadığı maddeler artıyor.

İki partinin uzlaştığı tek konu yüzde 10’luk mevcut seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi gibi görünüyor.

Düzenlemenin sonraki seçimde geçerli olabilmesi için yasalaşmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekiyor.

İHA’nın haberine göre seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıkları tamamlandı. AKP kaynakları erken seçim algısı oluşmaması için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi.

Yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan kaynaklar, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine ‘seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak’ yanıtını verdi.