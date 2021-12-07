AKP seçim yasasında ‘beklentiyi düşürdü’

AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasası taslağında, bazı maddelerde ittifak ortağı MHP ile uzlaşmaya varılamaması nedeniyle, çalışmaları 10-15 maddelik daha dar kapsamlı bir teklif olarak mart ayında Meclis’e sunacağı belirtildi.

Genel seçimlere iki sene daha var ancak muhalefet erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. Araştırmacılar AKP’ye oy desteğinin azaldığını ve MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediğini öne sürüyor.

İktidarsa muhalefetin çağrılarını reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurgulasa da bir sonraki seçime hazırlık için uzun süredir siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik çalışma yürütüyor.

Hazırlanan taslağın MHP’nin onayının da alınmasıyla şimdiye dek duyurulması planlanıyordu. Ancak taslağa ilişkin MHP ile görüşmeler sürerken iki partinin anlaşamadığı maddeler artıyor.

İki partinin uzlaştığı tek konu yüzde 10’luk mevcut seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi gibi görünüyor.

Düzenlemenin sonraki seçimde geçerli olabilmesi için yasalaşmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekiyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre AKP, dar veya daraltılmış bölge, ittifak içi baraj gibi önemli değişiklikler konusunda MHP ile uzlaşmaya varamadı.

AKP’de çalışmayı yürüten ekip içinde yer alan üst düzey bir yönetici, hazırladıkları öneriyi önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la değerlendirip ardından MHP ile son biçimini vereceklerini söyledi. Ancak yönetici, bahsedilen konularda uzlaşma sağlanamadığı için yasa teklifiyle ilgili ‘çok fazla beklentiye girilmesine gerek olmadığını’ söyledi.

Uzlaşılan tek madde olan seçim barajındaysa aslında her iki partinin kurmayları, parti heyetleri arasında yürütülen görüşmelerde yüzde 5 oranı üzerinde anlaştıklarını, ancak ‘liderlerin ağzından bu oran telaffuz edildiği için’ barajın yüzde 7 olarak teklifte yer alacağına işaret etti.