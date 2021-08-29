Erdoğan: Seçim barajı yüzde 7’de netleşti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim barajı için, “MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor” dedi.

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Türkiye’deki genel seçimlere iki sene daha var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında gerçekleşeceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine olan oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor.

Seçim barajı konusundaki soruyu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi: ”Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda ‘cumhur ittifakı’ olarak MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu, olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabii konuşulabilir ama şimdilik böyle bir şey yok.”

Anayasa çalışmalarına da değinen Erdoğan, muhalefet partilerinin bu konuda kapıları kapattığını öne sürdü: ”CHP’si de İP’i de hepsi kapılarını kapattı. O zaman biz hangisine bu yaptığımız çalışmayı, taslağımızı takdim edeceğiz? Biz şimdi taslağımıza son halini verdikten sonra ben Cumhur İttifakı’nda Devlet Bey’e takdim edeceğim. Devlet Bey de ekibiyle gözden geçirecek, ondan sonra çalışmaya devam edeceğiz.”

‘Bedel ödeyecekler’

Erdoğan, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de temsilcilik açmalarını da yeterli bulmadı: ”Twitter gibi sosyal medya platformlarının burada sadece kuru kuruya bir ofis açmasını kastetmiyoruz. Gelecekler, burada personeliyle, her şeyiyle bulunacaklar ve herhangi bir ihlal durumunda cezası da verildiği zaman bu cezaları da tahsil edilecek. Şu an itibarıyla bakıyorsunuz Twitter’ın, Facebook’un, hiçbirisinin herhangi bir yanlış iş yaptıkları zaman muhatap alınabilecek bir özellikleri yok. Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler. Başka çaresi yok bu işlerin.”