MetroPOLL araştırması: Erdoğan’ı onaylayanlar azalıyor

MetroPOLL verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamayanlar artarak yüzde 50’nin üstüne çıktı.

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Şirketin Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2021 araştırmasında “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna yüzde 51,5 oranında ‘Hayır’ yanıtı verildi.

Bı soruya geçen ay yüzde 47 oranında olumsuz yanıt verilmişti.

Grafikler: MetroPOLL

Onayladığını söyleyenlerin oranında ise daha yüksek bir düşüş dikkat çekti. Geçen ay yüzde 48,1 olan bu oran yüzde 38’e geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayında 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılma bakıldığında AKP seçmenindeki düşük göze çarpıyor. Geçen ay onaylayanların oranı yüzde 81,3 iken bu ay 76,3’e düştüğü görülüyor.

CHP seçmeni arasında onaylayanlar ise yüzde 4’ten yüzde 6’ya yükselmiş durumda.

İYİ Parti seçmenin de ise onaylayanların oranında keskin bir düşüş (yüzde 23’ten yüzde 5,6’ya) ve onaylamayanlarda yükselilş (yüzde 77’den yüzde 91,6’ya) dikkat çekiyor.