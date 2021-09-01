Bahçeli, ‘baraj’a son noktayı koydu: Yüzde 7

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim barajı tartışmalarını sürdürmenin gereksiz olduğunun altını çizerek, AKP’yle ortak oldukları ‘cumhur ittifakı’nın kararının yüzde 7 olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ağustos’ta, seçim barajıyla ilgili bir soru üzerine, “MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor” demişti. Bazı yazarlar bu açıklama sonrasında yüzde 5 konusunda uzlaşıldığını yazmıştı. O isimlerden Muharrem Sarıkaya Habertürk’teki köşesinde “AK Parti ve MHP yöneticilerinin aktardığına göre rakam bir daha revize edildi ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı” diye yazmıştı.

Yazılı açıklama yapan MHP lideri şu ifadeleri kullandı: “Seçim barajının yüzde 5 mi, yüzde 7 mi olsun tartışmaları lüzumsuz emek ziyanıdır. Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve ‘Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir.“

‘Cumhur ittifakı’nın iki ana partisinin kurulan komisyon aracılığıyla ‘samimi ve iyi niyetli görüşmeler’ yaptığını belirten Bahçeli şunları kaydetti: “Televizyon ekranlarında bilirkişilik taslayan kerameti kendinden menkul şahıslarla, gazete köşelerinde ahkâmlar kesen bazı kalem sahiplerinin seçim barajı etrafında anlamsız tartışmaları körüklemek istedikleri anlaşılmaktadır. Bu yolla da Cumhur İttifakı sanki bir görüş ayrılığı varmış gibi ima, ihsas ve hatta iddia içine gömülmüşlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 olacağını açıklamıştır.”