Muharrem Sarıkaya: Seçim barajının yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 7 olarak netleşeceğinin sinyalini verdiği seçim barajının yüzde 5’e düşürüldüğü belirtildi.

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AKP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik taslağın MHP’nin onayının da alınmasıyla duyurulması planlanıyordu. İki parti arasında konuyla ilgili görüşmeler sürerken Erdoğan önceki gün şunları söyledi: ”Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda ‘cumhur ittifakı’ olarak MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu, olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabii konuşulabilir ama şimdilik böyle bir şey yok.”

Muharrem Sarıkaya Habertürk’teki köşesinde bu süreçte iki partinin üzerinde tam uzlaşı sağladığı iki konunın seçim barajı ve Meclis’te grup kuran partilerin seçime katılma hakkı olduğunu yazdı.

Sarıkaya yazısından şu ifadelere yer verdi: “AK Parti ve MHP yöneticilerinin aktardığına göre rakam bir daha revize edildi ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı. Neden de ‘siyasi partilerin birlikte veya tek başına yüzde 5 oy alması halinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına Anayasa ile sahip olması...’ Doğal barajın zaten Anayasa ile oluştuğu, dolayısıyla yüzde 5 olmasının kendileri açısından da fayda getireceğine dikkat çekiliyor.”

Sarıkaya fayda olarak gördükleri durumun da yeni kurulan DEVA ve Gelecek partileriyle ilgili olduğunu belirterek şöyle açıkladı: “İki partinin oylarının yüzde 5’e yakın olması durumunda Millet İttifakı içinde pazarlık şanslarının yükseleceğine dikkat çekiliyor… İYİ partililere göre iktidara yakın kamuoyu araştırma şirketlerinin bir süredir DEVA Partisi’ni yüzde 4-5 bandında gösteriyor olmasının gerisinde de bu yatıyor. Bu oranın üçüncü ittifakı gündemde tutacağı için Millet İttifakı’nda kırılma yaratacağı görüşü dile getiriliyor. Dolayısıyla yüzde 5 baraj üzerinde uzlaşıldığı kayda geçiriliyor.“

Sarıkaya, ayrıca, düzenlemeyle Meclis’te grup kuran partiler seçime doğrudan katılma hakkını bundan böyle elde edemeyeceğini, Türkiye’nin yarısında örgütünü oluşturmadan seçime giremeyeceğini ifade etti.