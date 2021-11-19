Kulis: Erdoğan ile Bahçeli ‘yüzde 50 artı 1’de uzlaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, cumhurbaşkanı seçiminde şart koşulan ‘yüzde 50 artı 1’ kuralında uzlaştığı öne sürüldü.

Başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı seçilmek için tüm oyların yarısından bir fazlasını almak gerekiyor. Son günlerde AKP tarafından bu şartın sorunlu bulunduğuna dair açıklamalar geliyor. Öyle ki konunun tartışılmasını bizzat Erdoğan’ın istediği belirtiliyor. Ancak Bahçeli bu oranın değişmesine karşı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Erdoğan ile Bahçeli’nin 17 Kasım’da Ankara’daki cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüşmesinde de konu masaya yatırıldı.

Bahçeli’nin Erdoğan’a, ‘yüzde 50+1’in tartışmaya açılmasının muhalefet cephesini güçlendireceği ve sistem üzerinde meşruiyet tartışmalarına yol açabileceğini ve Cumhurbaşkanlığı makamının yıpratılmaya çalışılacağını söylediği’ belirtiliyor.

AKP kulislerinde, Bahçeli’nin net tavrı karşısında Erdoğan’ın da konuya uzlaşıyla yaklaştığı konuşuluyor.

Her iki liderin de görüşmede, yüzde 50+1 tartışmasının ‘suni bir tartışma olduğu’, çünkü söz konusu düzenleme için anayasa değişikliği gerektiğini belirttikleri öne sürülüyor.

Erdoğan’ın Bahçeli’ye, parti kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda yüzde 50+1 ile seçime gidileceğini ve bunun için sahada çalışmaları yönünde talimat verdiğini söylediği de ifade ediliyor.