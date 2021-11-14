Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi: ’50 + 1′ ciddi problem çıkarıyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, cumhurbaşkanı seçilmek için ‘yüzde 50 + 1’ oy gerektiren sistemin değişmesi gerektiğinden bahsetti.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 15 gün önce cumhurbaşkanlığı sarayındaki toplantıda, Çiçek’in de katılımıyla başkanlık sisteminin masaya yatırıldığını kaydetti.

Erkin’e konuşan Çiçek, anayasa toplantısında ’50 +1′in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye’yi bir kaosa sürükleyeceğini söylediğini belirtti.

YİK üyesi, bu sözlerinin iktidar ya da muhalefet yanlısı olmadığını belirterek “50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak” dedi.

Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: “(…) Başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Bu sistem (yüzde 50+1) doğru olmamıştır, bugün de gelecekte de sıkıntı çıkarır. Şahıslardan ayrı söylüyorum. Hiç gerek yoktu. Daha farklı bir sistem olabilirdi. Vakit de geçti ama kimsenin kimseyle görüştüğü de yok.

50+1 bu memlekette üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlarla karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. İki tarafa da çağrı yapıyorum: Bu sistemin neresi doğru, neresi yanlış? İş tutmayla, sistemden yaşanan sıkıntıları ayırt ettiğimizde gri alan oluşur. O zaman da grup toplantıları rahatlar. Çünkü her salı günü karşılıklı sınır ötesinden top atışları yapılıyor. Kuru kuruya sistem tartışması olmamalı.”