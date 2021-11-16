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Yaramazlara biraz batar!

İddia: MHP, ‘yüzde 50 + 1’de AKP’yle aynı noktada değil

‘Cumhur ittifakı’ ortağı MHP’nin cumhurbaşkanı seçimindeki ‘yüzde 50 artı 1’ şartı konusunda AKP’den farklı düşündüğü öne sürüldü.

Başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı seçilmek için tüm oyların yarısından bir fazlasını almak gerekiyor. Son günlerde AKP tarafından bu şartın sorunlu bulunduğuna dair açıklamalar geliyor.


Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre MHP, bu konuda AKP’yle aynı noktada değil.

MHP’li kaynaklar, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili çalışmalarda AKP ile MHP’nin ‘yüzde 50+1’ şartında uzlaştığına dikkat çekti.

Bu koşulun ‘halkın yüzde 50’sinden fazla oy alan bir cumhurbaşkanının temsilini de ‘güçlü kılacağı’ gerekçesiyle getirildiği’ belirtiliyor.

Ayrıca, yüzde 1 oy alan siyasi partilerin de önemli kılındığı ileri sürülüyor.

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