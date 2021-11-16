Bahçeli: ‘Cumhur ittifakı’nda çatlak olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’yle kurdukları ‘cumhur ittifakı’nda çatlak olmadığını söyledi.

Bahçeli’nin “MHP, ‘cumhur ittifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir” sözleri, ittifakta bir çatlak olup olmadığı yönünde tartışma konusu olmuştu.

Bahçeli’nin yardımcısı Mevlüt Karakaya da geçen günlerde ‘cumhur ittifakı’nın mensubu ancak ‘hükümet ortağı’ olmadıklarını söylemişti.

AKP’lilerin tartışmaya açtığı ‘yüzde 50 artı 1’ sistemine MHP’nin karşı çıktığı yönünde kulis haberler yayınlanmıştı.

‘Sorun yok’ dedi

Meclis’teki grup toplantısında konuşan MHP lideri, ittifakın ‘geçmiş ile gelecek arasında köprü’ olduğunu savundu.

Bahçeli, “MHP ittifakın ortağı olsa da demokratik sorumluluğu muhalefettir” dediğini anımsatarak, “Bu kanaatimin neresi yanlıştır? Neresinde ‘cumhur ittifakı’na soğuk bakış hakimdir?” diye sordu.

MHP lideri şunları kaydetti: “MHP, fırsatçılık yapmaz, minderden kaçmaz. Biz siyaseti mertçe adam gibi yaparız. Şunu herkes bilmelidir ki; hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da ‘cumhur ittifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Niyet okuyuculuğu falcılıktır.”

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la aralarında gerginlik değil, muhabbet, hürmet, anlayış ve güven olduğunu ifade ederken, iki partinin oylarında düşüş yaşandığını gösteren anketleri ‘apır sapır’ diye tanımladı.

’50 + 1′ tartışması

MHP lideri, son günlerde AKP’li bazı isimlerin cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli ‘yüzde 50 artı 1’ şartını tartışmaya açmasını da eleştirdi.

Bahçeli şunları söyledi: “Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı muhtar seçmiyoruz, cumhurbaşkanını seçiyoruz. Yüzde 50+1’i eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek yüzde 50+1’in gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini iddia ediyor. Bu tuhaf sözlerin benzerini Türkiye’nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor.

Sayın Çiçek, sizin kafanız dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim niyetini öğrenelim. Türkiye’nin kaostan işgalden kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız? Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? FETÖ’cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor. Çiçek’in beyanatı bize göre kuşku veridir. Bu tartışma gereksizdir.”

‘Tek yön bilet al’

Bahçeli, “Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kılıçdaroğlu… Sana güle güle, uğurlar olsun. Biletini tek yönlü alman temennimdir” diye seslendi.

MHP lideri şunları kaydetti: “CHP’nin geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Bizim de söylediğimiz budur. Kılıçdaroğlu’nun itirafçı olması bir gelişmedir. Hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacaktır. CHP’yi tebrik eden, İP’i beğenen PKK’lı Duran Kalkan ‘Seçimi beklemeyin sokağa çıkalım. Muhalefete daha çok destek vermeliyiz’ demiş. Terör örgütü elebaşlarını şımartan CHP’dir. Kılıçdaroğlu PKK’lı hainlere bir şey söyle de görelim. CHP’de yönetim işgal edilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmeye geçmeden önce Türkiye düşmanlarından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun.”