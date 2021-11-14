Bir çıkış da Bahçeli’nin yardımcısından: Hükümetin değil ittifakın ortağıyız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ‘cumhur ittifakı’nın mensubu ancak ‘hükümet ortağı’ olmadıklarını söyledi.

AA’nın haberine göre İzmir’de gazetecilere konuşan Karakaya, hedeflerinin, 2023’teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanmak olduğunu söyledi.

Sorunların çözümüne katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Karakaya, MHP’nin bir ittifak mensubu olduğunu ifade etti.

MHP’li yönetici şunları söyledi: “Biz ittifakın bir mensubuyuz. Hükümetin çalışmalarıyla ilgili eksikleri varsa ya da onlardan istenen talepler varsa biz bunları iletmek durumundayız. Bu anlamda Hükümetin başarısı sonuç itibariyle ittifakı da etkileyecektir. Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. İttifakın amaç ve çerçevesi başından beri belli, kararlılık da burada çok açık belli. Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli.”

Ne kast etti?

Karakaya, şöyle devam etti: “‘Hükümet ortağı değiliz’ ifadesi sorumluluktan kaçıyoruz anlamında bir ifade değil. ‘Hükümet ortağı değiliz’, biz daha objektif bakarız. Söylenenlerde haklılık payı olanlar ya da bizim gördüğümüz yanlışlar varsa bu yanlışları da biz dile getiririz.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür” demişti.