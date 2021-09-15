AKP ve MHP’nin uzlaştığı tek madde barajmış; nedeni de Bahçeli’nin ‘endişesi’

AKP ve MHP’nin bir süredir gündeminde olan seçim yasası taslağında üzerinde anlaşılan tek konu seçim barajı gibi görünüyor.

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AKP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik taslağın MHP’nin onayının da alınmasıyla duyurulması planlanıyordu. Ancak taslağa ilişkin MHP ile görüşmeler sürerken iki partinin anlaşamadığı maddeler artıyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi konusunda uzlaşılsa da, daraltılmış bölge, ittifak içi baraj, Yüksek Seçim Kurulu’nun il seçim kurulu başkanları üzerindeki yetkilerinin artırılması konularında anlaşma sağlanamadı. Bu değişiklikler yeni yasada yer almayabilir.

İki parti kurmaylarının, Meclis’in açılmasının ardından taslağa son şeklini birlikte vermek için yeniden görüşeceği belirtiliyor, ancak son durum “Sıkıntılar vardı, aşıldı ama masadan eksiklerle kalkıldı” sözleriyle anlatıldı.

Seçim barajının önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla yüzde 7 olarak netleştiği belirtilmişti.

Ancak iki liderin üzerinde anlaştığı açıklanan baraj konusunda dahi pürüzler olduğu ifade edildi.

Erdoğan “Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda cumhur ittifakı olarak MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette” sözleriyle anlaşmaya varıldığını duyursa da “Bunun altında bir şey olur mu, olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabii konuşulabilir ama şimdilik böyle bir şey yok” diyerek açık kapı bırakmıştı.

Bunun üzerine Bahçeli’nin ‘MHP’nin baraj altında kalmasından endişe ettiği‘ algısının önüne geçmek için “Baraj yüzde 7 olarak kesinleşmiştir” açıklaması yaptığı ifade edildi.

Nitekim daha önce de AKP kulislerinden bildiren Hürriyet köşe yazarı Abdulkadir Selvi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya barajın yüzde 5 olması konusunda uzlaşmaya varıldığını yazmıştı.

Ayrıca ekim ayında görüşülerek yasalaşması beklenen taslağın yılbaşından sonraya kalabileceği belirtildi.